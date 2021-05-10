 

В Днепре 14-летняя девочка отравилась алкоголем и впала в кому

10.05.2021, 22:38, Новости дня
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“Скорая” отвезла девочку, ученицу школы №39, в детскую больницу №6. Она находилась в тяжелом состоянии. По информации полиции, подробности инцидента уточняются. 

На момент прибытия бригады скорой помощи школьница пребывала в алкогольной коме, рассказали собеседники издания “Днепр Оперативный”.

Родителям пострадавшей сообщили о случившемся. Какой именно напиток употребила девочка, в полиции не сказали.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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