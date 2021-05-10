 

В Португалии осудили инспекторов миграционной службы, избивших до смерти украинца в аэропорту

10.05.2021, 22:38, Новости дня
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Суд Лиссабона установил, что инспекторы били украинца, находящегося в наручниках, ногами и дубинками, сломав ему ребра и вызвав удушье.

Обвиняемых признали виновными в посягательстве на физическую неприкосновенность, которое привело к смерти.

Инспекторы Дуарте Лаха и Луис Силва были приговорены к девяти годам тюремного заключения. Инспектор Бруно Соуза – к семи годам заключения.

Вместе с тем, судья Руи Коэльо, который рассматривал дело о смерти украинца, заявил, что обвиняемые не планировали совершить умышленное убийство.

Контекст:

Гоменюка задержали сотрудники миграционной службы 10 марта 2020 года. Ему объявили о запрете въезда в Португалию, несмотря на наличие разрешения на работу в Евросоюзе. 12 марта украинца нашли мертвым в камере для депортируемых.

Получив результаты судмедэкспертизы, полиция задержала трех подозреваемых, офицеров миграционной службы. Украинец был избит, его руки были скованы наручниками, на теле есть следы удушья, заявил врач.

В связи со скандалом с убийством украинца директор миграционной службы Португалии и его заместитель подали в отставку.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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