 

Нетаньяху: Израиль ответит большой силой на ракеты Газы

10.05.2021, 22:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Нетаньяху заявил, что террористические организации в Газе “пересекли красную линию”, обстреляв Иерусалим и другие города вечером в День Иерусалима.

“Израиль ответит большой силой. Мы не потерпим нападений на нашу территорию, нашу столицу, наших граждан или наших солдат. Те, кто нападают на нас, заплатят высокую цену”, – сказал Нетаньяху.

Он добавил, что Израиль не стремился к эскалации военных действий, и отметил, что текущий этап конфликта может продлиться “какое-то время”.

Премьер-министр также подчеркнул, что Иерусалим – “вечная столица Израиля”, и израильтяне продолжат его строительство, “поскольку каждая нация строит в своей столице”. “Это естественное право в суверенном государстве, мы не откажемся от него и продолжим его реализовывать”, – добавил он. 

Контекст:

Сегодня в Израиле отмечают День Иерусалима. В 1967 году в этот день восточная часть города перешла под контроль Израиля после Шестидневной войны. По традиции, в этот день в израильской столице проводится “Марш с флагами”, в котором принимают участие тысячи евреев.

В этом году Дню Иерусалима предшествовали беспорядки в старом городе, в частности на Храмовой горе, а также несколько ракетных обстрелов из сектора Газа в сторону юга Израиля.

Столкновения между палестинцами и израильской полицией обострились после решения суда о выселении нескольких палестинских семей из района Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме. Это судебное дело длится уже несколько десятилетий – право на землю в этом районе оспаривают организации, которые выступают за права израильских поселенцев.

10 мая центр и юг Израиля снова обстреляли из Газы – на этот раз, по данным израильских СМИ, речь шла о десятках ракет. Сообщается о двух массированных обстрелах, в 18:00 и около 21:00. 

Издание Times of Israel писало, что ответственность за обстрел взяло на себя военное крыло ХАМАС Izz ad‑Din al‑Qassam Brigades “в ответ на преступления и агрессию Израиля в священном городе, а также на преследование нашего народа в Шейх-Джарре и мечети Аль-Акса”.

В ответ на ракетный обстрел ЦАХАЛ нанес удар целям ХАМАС в Газе, сообщается в Twitter Армии обороны Израиля. Военные пишут, что целями были две ракетные установки, два военных поста и восемь боевиков ХАМАС.

Палестинское агентство WAFA заявляет, что в результате авианалетов погибло 20 мирных жителей, в том числе девять несовершеннолетних, и 65 человек ранено.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.09 / Мнение: Рижские шпроты пали жертвой грязных денег

23.04 / Псаки рассказала о досуге «лидера свободного мира»

29.09 / Кремль допустил «фатальный просчёт» на пути к становлению энергетической сверхдержавы

18.02 / Евгений Ройзман: Если Навальный идет на выборы со словами “вернем Крым Украине”, никогда в жизни он не выиграет

24.09 / Болгария выслала двух российских дипломатов

19.09 / Трамп назвал себя «стеной между американской мечтой и хаосом»

07.09 / Эксперт объяснил подоплеку антисербских протестов в Черногории

12.11 / В Якутии до конца 2020 года откроют четыре новых ИТ-центра

28.08 / Мужчина пришел за зарплатой с «гранатой» в Екатеринбурге

22.09 / “Гарантированный покупатель” перечислил возможности для погашения задолженности за “зеленую” электроэнергию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика