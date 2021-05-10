 

День Победы в Китае

10.05.2021, 22:32, Разное
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400 people join ‘Immortal Regiment’ march in Beijing to honor glorious years in World War II
400 человек присоединились к маршу «Бессмертного полка» в Пекине  проведенному  в  честь Дня Победы во Второй мировой войне

By Lin Xiaoyi

Published: May 09, 2021 

Русские девушки держат фотографии своих предков – участников Великой Отечественной войны во время марша “Бессмертный полк” в Пекине в воскресенье. Фото: Ли Хао / GT

Лозунг «Российско-китайская дружба передается из поколения в поколение» прозвучал на площади Пекинского выставочного центра в воскресенье.

Вторя грандиозному военному параду в честь Дня Победы на Красной площади в Москве, почти 400 человек собрались в Пекине, присоединившись к маршу «Бессмертный полк» в ознаменование 76-й годовщины окончания Великой Отечественной войны. 

Многие потомки советских и китайских солдат, участвовавших в боях против нацистской Германии, держали во время марша фотографии своих родственников и друзей. Они исполнили известную русскую песню «Катюша» и рассказали о тех  суровых годах и трогательных историях из прошлого.

«Бессмертный полк» – это ежегодное мероприятие, посвященное памяти солдат Второй мировой войны, марши «Бессмертного полка» проходят по РФ и другим странам в начале мая. Впервые он прошел в 2012 году в Томске и посвящен победе Советского Союза  над  фашизмом во Второй мировой войне (1941-45), унесшей жизни более 26 миллионов советских граждан. 

Это событие близко сердцам россиян и наших китайских сограждан. Это знак признательности своим предкам, отцам,  дедам и  прадедам, отдавших свои жизни ради победы над фашизмом и милитаризмом – “Чтобы мы теперь жили счастливо” – сказал Global Times советник-посланник посольства РФ в Китае Дмитрий Лукьянцев. 

«Мы (китайцы и русские) братья, тот факт, что китайские солдаты сражались бок о бок с советскими солдатами в Великой Отечественной войне, войне против японского вторжения в Китай, показывает, что у нас есть общие интересы, общие чувства, общие цели, мы едины», – сказал он.

85-летний Ли Доли шел на параде с портретом Мао Аньин, сына покойного лидера Мао Цзэдуна. На плакате на русском языке было написано: «Ивановский международный детский дом – участник Отечественной войны».

Ивановский международный детский дом, расположенный примерно в 300 км к востоку от Москвы, когда-то был домом для детей революционеров со всего мира.

«Мне было всего 5 лет, когда разразилась Великая Отечественная война в Советском Союзе, но я видел и помню  многих  из  тех  моих старших братьев в детском доме  в Иванове, в том числе Мао Аньина, которые  храбро вступили  в ряды Советской Красной Армии и воевали в   Белоруссии, Польше, Чехословакии,  участвовали в битве  за  Берлин. Их мужество и моральная сила всегда вдохновляли нас», – сказал Ли Global Times.

«Я выходил  на марш  «Бессмертного  полка» почти каждый год с тех пор, как он начал  проводиться  в Пекине в 2016 году. В прошлом году, в  связи с пандемией  COVID-19, большинство памятных мероприятий были отменены во всем мире или стали виртуальными. Чтобы отметить этот  день, мы разместили фотографию в перед окном нашего дома», – сказала Global Times Юньхун, дочь покойного командующего ВВС Китая Лю Ялоу.

В 1939-41 Лю был направлен на учебу в Военную академию им. Фрунзе в Москву и получил звание майора Советской Красной Армии. Он участвовал во многих тяжелых битвах, в том числе в Сталинградской битве.

«Мы надеемся, что эта прочная, скрепленная  кровью дружба между Россией и Китаем будет жить  всегда», – сказал Жэнь Гунвэй, чей дед Жэнь Фучэн  был командиром  китайского полка Советской Красной Армии во время Гражданской войны в России.

Это уже третий раз, когда Жэнь Гунвэй принимает участие в марше. В этом году он присоединился к своим товарищам по поисковой группе «Советские орлы», которая занимается  поиском мест захоронения добровольцев советских ВВС, которые участвовали в  войне  против японских  агрессоров  (1931-45) в Китае.

«В Уральском регионе РФ есть памятник моему деду. И сегодня  мы надеемся, что и  в  Китае  будут  также  хорошо помнить  советских солдат», – сказал Рен.

Лукьянцев сказал, что в установленный  в настоящее время эффективный контроль над эпидемией COVID-19 в Китае вселил в него уверенность в возможности  организации  этих  мероприятий, цель  которых –  продемонстрировать дружбу между Китаем и Россией.

«Я очень надеюсь, что это мероприятие будет проходить в Пекине и других городах Китая и  в ближайшие годы», – сказал он.

Члены поисковой  группы “Советские орлы” поют “Катюшу” в Пекинском выставочном центре. Фото: Ли Хао / GT

Марш  «Бессмертный полк» Фото: Ли Хао / GT

Марш  «Бессмертный полк» Фото: Ли Хао / GT

Российская школьница  осматривает фотовыставку о  времени  Великой Отечественной войны в выставочном центре Пекина. Фото: Ли Хао / GT

Воспитанники Ивановского международного детского дома того времени и их родственники Фото: Ли Хао / GT

Chinese show great empathy to Russia over WWII history while West turns hostile to Moscow
Китайцы  сопереживают,  испытывают глубокое   сочувствие  к  РФ в связи с историей Второй мировой войны, в то время как Запад враждебно настроен по отношению к Москве

By Yang Sheng and Lin Xiaoyi

Published: May 09, 2021 

Марш  «Бессмертный полк» Photo: Li Hao/GT

Когда в воскресенье РФ провела военный парад в ознаменование 76-й годовщины Победы Советского Союза над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве, в Пекине, в тот же день, чтобы отпраздновать это событие  и  День Победы во Второй мировой войне,  был  проведен марш «Бессмертный полк» в  котором  приняли  участие  около 400 человек.

В то время как  некоторые западные страны во главе с США проявляют враждебность по отношению к РФ и пытаются преуменьшить вклад Советского Союза в победу союзников или даже заклеймить Россию, сравнивая Советский Союз с нацистской Германией, китайцы демонстрируют совершенно иное отношение к  вкладу  бывшего Советского  Союза  в  победу  в  той  войне. 

Помимо взаимного доверия на высоком уровне и стратегического партнерства между Пекином и Москвой, китайцы с энтузиазмом смотрели ежегодную прямую трансляцию военного парада в честь Дня Победы в России. В воскресенье хэштеги о «Российском военном параде 2021 года» или «76-й годовщине победы РФ в Великой Отечественной войне» набрали более 100 миллионов просмотров. Китайское национальное телевидение транслировало парад.

В Москве президент РФ Владимир Путин, ветераны войны и гости наблюдали за парадом с центральной смотровой площадки на Красной площади. «Война принесла столько невыносимых испытаний, горя и слез, что об этом невозможно забыть. И нет прощения и оправдания тем, кто снова вынашивает агрессивные планы», – сказал Путин с трибуны. 

Мероприятие «Бессмертный полк» в Пекине привлекло большое внимание россиян и местных китайцев, потому что это знак признательности их предкам, отдавшим свои жизни за победу над фашизмом и милитаризмом, а также символ непоколебимой дружбы между РФ и Китай, сообщил Global Times на церемонии в воскресенье советник-посланник посольства РФ в Китае Дмитрий Лукьянцев. 

«Мы [Китай и Россия] братья, тот факт, что китайские солдаты сражались вместе с советскими солдатами в Великой Отечественной войне, войне против японской агрессии  в Китае, показывает, что у нас есть общие интересы, общие чувства, общие цели. Мы едины”  сказал он.

Лю Юньхун, дочь первого командующего ВВС Китайской Народно-освободительной армии Лю Ялоу, сказала Global Times, что «мы не должны забывать те дни, когда над нами издевались империалисты, мы должны помнить, как трудно прийти к миру. ” 

С 1939 по 1941 год Лю старший был направлен на учебу в Военную академию им. Фрунзе в Москву и получил звание майора Советской Красной Армии. Он участвовал во многих тяжелых битвах, в том числе в Сталинградской битве.

«Мы надеемся, что эта прочная, скрепленная  кровью дружба между Россией и Китаем будет жить  всегда», – сказал Жэнь Гунвэй, чей дед Жэнь Фучэн  был командиром  китайского полка Советской Красной Армии во время Гражданской войны в России.

Это уже третий раз, когда Жэнь Гунвэй принимает участие в марше. В этом году он присоединился к своим товарищам по поисковой группе «Советские орлы», которая занимается  поиском мест захоронения добровольцев советских ВВС, которые участвовали в  войне  против японских  агрессоров  (1931-45) в Китае.

«В Уральском регионе РФ есть памятник моему деду. И сегодня  мы надеемся, что и  в  Китае  будут  также  хорошо помнить  советских солдат», – сказал Рен.

Традиционная дружба между Китаем и Россией была установлена ​​во время войны, когда две страны бок о бок сражались, чтобы противостоять фашизму нацистской Германии и милитаризму  Японской империи, и эти связи передавались по наследству из поколения в поколение до сегодняшнего дня, несмотря на некоторые трения и конфликты, которые произошло в прошлом, говорят китайские аналитики.

Некоторые западные страны, обслуживая свои сегодняшние политические и стратегические интересы, пытаются манипулировать историей,  чтобы преуменьшить или исказить вклад РФ или Китая в  победу  во время Второй мировой войны, и это действительно  постыдно  и  бесчестно по  отношению к  людям, погибшим  на войне, и вредно  для законности   и справедливости нынешнего международного порядка, сказал Global Times Ян Цзинь, эксперт Института исследований России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук.

«Будучи двумя главными победителями во Второй мировой войне, Китай и РФ никогда не стигматизировали и не преуменьшали вклад США и Великобритании во время войны, но мы не позволим никому искажать или стирать реальную историю. Китай и РФ выстоят вместе, чтобы сохранить общую память и факты войны », – отметил Ян.

Китайцы и русские разделяют общие взгляды не только по истории Второй мировой войны, но и по многим международным актуальным вопросам в настоящее время. Китайские аналитики говорят, что китайцы разделяют чувства, испытываемые  россиянами  в  отношении  Запада, поскольку и  те  и  другие  ощущают  крайнюю враждебность и предвзятость со стороны Запада. По словам китайских экспертов, когда они увидят, что русские демонстрируют  силу и стойкость в сопротивлении агрессии Запада или гегемонии США, многие люди, особенно молодежь,  будут поддерживать  их.



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