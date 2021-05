День Победы в Китае

400 people join ‘Immortal Regiment’ march in Beijing to honor glorious years in World War II

400 человек присоединились к маршу «Бессмертного полка» в Пекине проведенному в честь Дня Победы во Второй мировой войне

By Lin Xiaoyi

Published: May 09, 2021

Русские девушки держат фотографии своих предков – участников Великой Отечественной войны во время марша “Бессмертный полк” в Пекине в воскресенье. Фото: Ли Хао / GT

Лозунг «Российско-китайская дружба передается из поколения в поколение» прозвучал на площади Пекинского выставочного центра в воскресенье.

Вторя грандиозному военному параду в честь Дня Победы на Красной площади в Москве, почти 400 человек собрались в Пекине, присоединившись к маршу «Бессмертный полк» в ознаменование 76-й годовщины окончания Великой Отечественной войны.

Многие потомки советских и китайских солдат, участвовавших в боях против нацистской Германии, держали во время марша фотографии своих родственников и друзей. Они исполнили известную русскую песню «Катюша» и рассказали о тех суровых годах и трогательных историях из прошлого.

«Бессмертный полк» – это ежегодное мероприятие, посвященное памяти солдат Второй мировой войны, марши «Бессмертного полка» проходят по РФ и другим странам в начале мая. Впервые он прошел в 2012 году в Томске и посвящен победе Советского Союза над фашизмом во Второй мировой войне (1941-45), унесшей жизни более 26 миллионов советских граждан.

Это событие близко сердцам россиян и наших китайских сограждан. Это знак признательности своим предкам, отцам, дедам и прадедам, отдавших свои жизни ради победы над фашизмом и милитаризмом – “Чтобы мы теперь жили счастливо” – сказал Global Times советник-посланник посольства РФ в Китае Дмитрий Лукьянцев.

«Мы (китайцы и русские) братья, тот факт, что китайские солдаты сражались бок о бок с советскими солдатами в Великой Отечественной войне, войне против японского вторжения в Китай, показывает, что у нас есть общие интересы, общие чувства, общие цели, мы едины», – сказал он.

85-летний Ли Доли шел на параде с портретом Мао Аньин, сына покойного лидера Мао Цзэдуна. На плакате на русском языке было написано: «Ивановский международный детский дом – участник Отечественной войны».

Ивановский международный детский дом, расположенный примерно в 300 км к востоку от Москвы, когда-то был домом для детей революционеров со всего мира.

«Мне было всего 5 лет, когда разразилась Великая Отечественная война в Советском Союзе, но я видел и помню многих из тех моих старших братьев в детском доме в Иванове, в том числе Мао Аньина, которые храбро вступили в ряды Советской Красной Армии и воевали в Белоруссии, Польше, Чехословакии, участвовали в битве за Берлин. Их мужество и моральная сила всегда вдохновляли нас», – сказал Ли Global Times.

«Я выходил на марш «Бессмертного полка» почти каждый год с тех пор, как он начал проводиться в Пекине в 2016 году. В прошлом году, в связи с пандемией COVID-19, большинство памятных мероприятий были отменены во всем мире или стали виртуальными. Чтобы отметить этот день, мы разместили фотографию в перед окном нашего дома», – сказала Global Times Юньхун, дочь покойного командующего ВВС Китая Лю Ялоу.

В 1939-41 Лю был направлен на учебу в Военную академию им. Фрунзе в Москву и получил звание майора Советской Красной Армии. Он участвовал во многих тяжелых битвах, в том числе в Сталинградской битве.

«Мы надеемся, что эта прочная, скрепленная кровью дружба между Россией и Китаем будет жить всегда», – сказал Жэнь Гунвэй, чей дед Жэнь Фучэн был командиром китайского полка Советской Красной Армии во время Гражданской войны в России.

Это уже третий раз, когда Жэнь Гунвэй принимает участие в марше. В этом году он присоединился к своим товарищам по поисковой группе «Советские орлы», которая занимается поиском мест захоронения добровольцев советских ВВС, которые участвовали в войне против японских агрессоров (1931-45) в Китае.

«В Уральском регионе РФ есть памятник моему деду. И сегодня мы надеемся, что и в Китае будут также хорошо помнить советских солдат», – сказал Рен.

Лукьянцев сказал, что в установленный в настоящее время эффективный контроль над эпидемией COVID-19 в Китае вселил в него уверенность в возможности организации этих мероприятий, цель которых – продемонстрировать дружбу между Китаем и Россией.

«Я очень надеюсь, что это мероприятие будет проходить в Пекине и других городах Китая и в ближайшие годы», – сказал он.

Члены поисковой группы “Советские орлы” поют “Катюшу” в Пекинском выставочном центре. Фото: Ли Хао / GT

Марш «Бессмертный полк» Фото: Ли Хао / GT

Марш «Бессмертный полк» Фото: Ли Хао / GT

Российская школьница осматривает фотовыставку о времени Великой Отечественной войны в выставочном центре Пекина. Фото: Ли Хао / GT

Воспитанники Ивановского международного детского дома того времени и их родственники Фото: Ли Хао / GT

Chinese show great empathy to Russia over WWII history while West turns hostile to Moscow

Китайцы сопереживают, испытывают глубокое сочувствие к РФ в связи с историей Второй мировой войны, в то время как Запад враждебно настроен по отношению к Москве

By Yang Sheng and Lin Xiaoyi

Published: May 09, 2021

Марш «Бессмертный полк» Photo: Li Hao/GT

Когда в воскресенье РФ провела военный парад в ознаменование 76-й годовщины Победы Советского Союза над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве, в Пекине, в тот же день, чтобы отпраздновать это событие и День Победы во Второй мировой войне, был проведен марш «Бессмертный полк» в котором приняли участие около 400 человек.

В то время как некоторые западные страны во главе с США проявляют враждебность по отношению к РФ и пытаются преуменьшить вклад Советского Союза в победу союзников или даже заклеймить Россию, сравнивая Советский Союз с нацистской Германией, китайцы демонстрируют совершенно иное отношение к вкладу бывшего Советского Союза в победу в той войне.

Помимо взаимного доверия на высоком уровне и стратегического партнерства между Пекином и Москвой, китайцы с энтузиазмом смотрели ежегодную прямую трансляцию военного парада в честь Дня Победы в России. В воскресенье хэштеги о «Российском военном параде 2021 года» или «76-й годовщине победы РФ в Великой Отечественной войне» набрали более 100 миллионов просмотров. Китайское национальное телевидение транслировало парад.

В Москве президент РФ Владимир Путин, ветераны войны и гости наблюдали за парадом с центральной смотровой площадки на Красной площади. «Война принесла столько невыносимых испытаний, горя и слез, что об этом невозможно забыть. И нет прощения и оправдания тем, кто снова вынашивает агрессивные планы», – сказал Путин с трибуны.

Мероприятие «Бессмертный полк» в Пекине привлекло большое внимание россиян и местных китайцев, потому что это знак признательности их предкам, отдавшим свои жизни за победу над фашизмом и милитаризмом, а также символ непоколебимой дружбы между РФ и Китай, сообщил Global Times на церемонии в воскресенье советник-посланник посольства РФ в Китае Дмитрий Лукьянцев.

«Мы [Китай и Россия] братья, тот факт, что китайские солдаты сражались вместе с советскими солдатами в Великой Отечественной войне, войне против японской агрессии в Китае, показывает, что у нас есть общие интересы, общие чувства, общие цели. Мы едины” сказал он.

Лю Юньхун, дочь первого командующего ВВС Китайской Народно-освободительной армии Лю Ялоу, сказала Global Times, что «мы не должны забывать те дни, когда над нами издевались империалисты, мы должны помнить, как трудно прийти к миру. ”

С 1939 по 1941 год Лю старший был направлен на учебу в Военную академию им. Фрунзе в Москву и получил звание майора Советской Красной Армии. Он участвовал во многих тяжелых битвах, в том числе в Сталинградской битве.

«Мы надеемся, что эта прочная, скрепленная кровью дружба между Россией и Китаем будет жить всегда», – сказал Жэнь Гунвэй, чей дед Жэнь Фучэн был командиром китайского полка Советской Красной Армии во время Гражданской войны в России.

Это уже третий раз, когда Жэнь Гунвэй принимает участие в марше. В этом году он присоединился к своим товарищам по поисковой группе «Советские орлы», которая занимается поиском мест захоронения добровольцев советских ВВС, которые участвовали в войне против японских агрессоров (1931-45) в Китае.

«В Уральском регионе РФ есть памятник моему деду. И сегодня мы надеемся, что и в Китае будут также хорошо помнить советских солдат», – сказал Рен.

Традиционная дружба между Китаем и Россией была установлена ​​во время войны, когда две страны бок о бок сражались, чтобы противостоять фашизму нацистской Германии и милитаризму Японской империи, и эти связи передавались по наследству из поколения в поколение до сегодняшнего дня, несмотря на некоторые трения и конфликты, которые произошло в прошлом, говорят китайские аналитики.

Некоторые западные страны, обслуживая свои сегодняшние политические и стратегические интересы, пытаются манипулировать историей, чтобы преуменьшить или исказить вклад РФ или Китая в победу во время Второй мировой войны, и это действительно постыдно и бесчестно по отношению к людям, погибшим на войне, и вредно для законности и справедливости нынешнего международного порядка, сказал Global Times Ян Цзинь, эксперт Института исследований России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук.

«Будучи двумя главными победителями во Второй мировой войне, Китай и РФ никогда не стигматизировали и не преуменьшали вклад США и Великобритании во время войны, но мы не позволим никому искажать или стирать реальную историю. Китай и РФ выстоят вместе, чтобы сохранить общую память и факты войны », – отметил Ян.

Китайцы и русские разделяют общие взгляды не только по истории Второй мировой войны, но и по многим международным актуальным вопросам в настоящее время. Китайские аналитики говорят, что китайцы разделяют чувства, испытываемые россиянами в отношении Запада, поскольку и те и другие ощущают крайнюю враждебность и предвзятость со стороны Запада. По словам китайских экспертов, когда они увидят, что русские демонстрируют силу и стойкость в сопротивлении агрессии Запада или гегемонии США, многие люди, особенно молодежь, будут поддерживать их.