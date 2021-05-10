 

Российское издательство объявило о выпуске книги о 12 подвигах Петрова и Боширова

10.05.2021, 22:24, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Издательство “АРТ” объявило о выпуске первой части книги, посвящённой приключениям российских агентов Александра Петрова и Руслана Баширова, заявила пресс-служба издательства.

Речь пойдёт о двенадцати подвигах двух соратниках в разных государствах, совершённых по приказу царя Владимира II. Уже анонсированы части, в которых рассказывается об убийстве некого солсберийского льва, обитавшего возле знаменитого шпиля. Вторая часть рассказывает о приключениях Петрова и Боширова в Чехии.

В будущем анонсированы части об их участии в уничтожении комплексов “башен-близнецов”, выборах Дональда Трампа, подготовке цунами на АЭС в японском городе Фукусима, распространении коронавирусной инфекции по приказу царя и в создании ложного коррупционного дела о сыне президента США Джо Байдена на Украине и работе его сына Хантера в компании Burisma.

Спустя несколько дней после заявления “Фонд Кино” уже заявил об интересе ряда государств к экранизации книги, которую планируется сделать в жанре пеплум.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.03 / Ради прибавки к пенсии Ирина Апексимова хочет получить звание Заслуженного артиста РФ

29.11 / Эксперты представили экономический прогноз на декабрь 2020 года

30.03 / Врач Павлова объяснила, почему у здоровых людей «разваливается» организм

25.10 / Топор вам в кашу

06.04 / Мнение: Соблазн блицкрига

10.07 / Мнение: Сожжение Меланьи Трамп

20.11 / Мнение: “Наводчик-2” на Донбассе

01.04 / Сын Дмитрия Шепелева и покойной Жанны Фриске пообещал «скормить собакам» новорожденного брата

25.03 / Путин высказался о своей вакцинации от коронавируса

10.11 / “Соври мне правду”: Павел Прилучный, Дарья Мельникова и другие на кадрах со съемок сериала

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика