Российское издательство объявило о выпуске книги о 12 подвигах Петрова и Боширова

Издательство “АРТ” объявило о выпуске первой части книги, посвящённой приключениям российских агентов Александра Петрова и Руслана Баширова, заявила пресс-служба издательства.

Речь пойдёт о двенадцати подвигах двух соратниках в разных государствах, совершённых по приказу царя Владимира II. Уже анонсированы части, в которых рассказывается об убийстве некого солсберийского льва, обитавшего возле знаменитого шпиля. Вторая часть рассказывает о приключениях Петрова и Боширова в Чехии.

В будущем анонсированы части об их участии в уничтожении комплексов “башен-близнецов”, выборах Дональда Трампа, подготовке цунами на АЭС в японском городе Фукусима, распространении коронавирусной инфекции по приказу царя и в создании ложного коррупционного дела о сыне президента США Джо Байдена на Украине и работе его сына Хантера в компании Burisma.

Спустя несколько дней после заявления “Фонд Кино” уже заявил об интересе ряда государств к экранизации книги, которую планируется сделать в жанре пеплум.

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