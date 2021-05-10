 

Байден заявил об отсутствии данных о причастности РФ к кибератаке на Colonial Pipeline

10.05.2021, 22:02, Новости дня
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Свидетельств о причастности РФ к кибератаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline нет, однако хакеры могут находиться в России, сообщил президент США Джо Байден.

«От наших разведслужб пока нет никаких свидетельств того, что РФ причастна, хотя есть свидетельства того, что вирус-вымогатель (…) находится в России», – передает его слова ТАСС.

Напомним, в Colonial Pipeline, которая обеспечивает 45% общего объема поставок топлива в восточные штаты, подтвердила, что ее атаковали с применением вируса-вымогателя. Компании пришлось временно приостановить работу.

После кибератаки на крупнейшую трубопроводную компанию США Colonial Pipeline власти США объявили режим региональной чрезвычайной ситуации. В атаке подозревают группировку хакеров DarkSide якобы из России. При этом Bloomberg отмечает, что DarkSide, организованная летом 2020 года, может быть связана как с Россией, так и со странами Восточной Европы.

В Белом доме заявили, что по мнению Вашингтона, кибератаку на трубопроводную компанию Colonial Pipeline совершила не какая-то конкретная страна, а уголовные элементы в лице группы хакеров, именующей себя DarkSide.



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