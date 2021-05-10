 

Израиль нанес удары по объектам ХАМАС

10.05.2021, 22:02, Новости дня
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Армия Израиля нанесла удары по военным объектам движения ХАМАС в ответ на пуски ракет из сектора Газа, сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛ Йонатан Конрикус.

«То, что мы наблюдаем начиная с 18.00 вечера, это вопиющая атака ХАМАС против Израиля. Мы считаем это очень серьезным нападением на Израиль, нападение ХАМАС, которое не останется незамеченным», – передает его слова РИА «Новости».

По словам Конрикуса, израильские военные зафиксировали десятки снарядов, большинство из которых приземлились на открытой местности, часть была перехвачена ПРО «Железный купол».

В пресс-службе армии обороны Израиля также сообщили, что беспилотник «нанес удар по трем оперативникам ХАМАС в секторе Газа».

Конрикус заявлял ранее, что из сектора Газа с 18.00 по различным городам Израиля было выпущено более 45 ракет. «Не менее шести из них – по Иерусалиму. В предыдущий раз Иерусалим подвергался такому обстрелу летом 2014 года», – передает его слова ТАСС.

Ранее Израиль заявил о семи выпущенных ракетах из сектора Газа.



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