Оксана Самойлова и Джиган в открытом океане поплавали с китовыми акулами

Рэпер Джиган и модель Оксана Самойлова поплавали в океане с китовыми акулами. По словам матери четверых детей, это было ее давней мечтой. Соответствующим видеороликом супруга артиста поделилась в социальной сети Instagram.

В описании к посту Самойлова выразила сомнение, что это видео будет кому-то интересно. Кто, давно следит за жизнью жены Джигана, тот знает, как десять лет ее семья по всему миру гонялась за китами. На этот раз звездной чете удалось поплавать с ними. Пара сделала это ночью под ливнем, а компанию им составила средняя дочь Лея.

Оксана Самойлова не знает, как ей удалось преодолеть свой страх. Обычно она боится даже самых маленьких рыб. Никогда модель не купалась в океане ночью, в целом мать четверых детей плавает не очень хорошо. Этот день попал в копилку лучших и самых смелых дней в жизни Самойловой.

Несколько дней назад звездная чета в полном составе отправилась на Мальдивы. На этот раз Самойлова и Джиган арендовали не отель, а огромную яхту с несколькими спальнями, местом для отдыха и зоной барбекю. По предварительным подсчетам, двухнедельное пребывание на судне обойдется супругам в девять миллионов рублей.