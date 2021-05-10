В Луганской области у пенсионера нашли арсенал оружия
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Правоохранители приехали на вызов о домашнем насилии в домовладении по улице Нагорная.
У пенсионера были самозарядный карабин Симонова с патронами к нему, гранатомет РПГ-7В и граната РПГ-22, стартовый и маршевый двигатели для многократного отстрела гранат, газовый пистолет, магазин к автомату Калашникова и защитный кожух для отстрела.
Найденный арсенал оружия мужчина хранил в погребе во дворе, утверждают в полиции.
Подозреваемого задержали. До избрания меры пресечения он будет находиться под стражей.
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