ФБР подтвердило, что кибератаку на Colonial Pipeline провели хакеры из DarkSide

“ФБР подтверждает, что группировка Darkside несет ответственность за компрометацию сетей Colonial Pipeline. Мы продолжаем работать с компанией и нашими государственными партнерами над расследованием”, – говорится в сообщении.

Контекст:

Сообщение об атаке на Colonial Pipeline появилось 9 мая. Эта компания транспортирует 45% дизельного топлива, керосина и бензина на восточное побережье США. Из-за кибератаки его работа была заблокирована. По данным СМИ, атаку совершила российская группировка Darkside: она проникла в сеть трубопровода еще 6 мая и взяла в “заложники” почти 100 Гб данных.

Как отмечает Associates Press, Darkside – это группировка профессиональных вымогателей, которая действует с августа прошлого года. По их заявлениям, они не атакуют больницы и дома престарелых, образовательные или правительственные объекты и жертвуют часть своей выручки на благотворительность. Также группировка не атакует страны постсоветского пространства.

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