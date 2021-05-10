Харьковские патрульные остановили водителя “ковра-самолета”. Видео

Патрульные заметили на проспекте Науки авто Honda, водитель которого перевозил двух пассажиров вне салона автомобиля “на самовольно изготовленной конструкции”. Еще двое пассажиров, находясь в открытом багажнике автомобиля, снимали это на мобильный телефон.

Полицейские потребовали от водителя остановиться и составили административное постановление по ч. 5 ст. 121 (нарушение правил пользования водителем и пассажирами средств пассивной безопасности) и ч. 1 ст. 122 (нарушение правил перевозки пассажиров и грузов), а также административный протокол по ст. 173 (грубое нарушение общественного порядка и спокойствия граждан).

“Такие опасные игрушки недопустимы на дорогах, они могут стоить жизни и здоровья людей”, – напомнили в полиции.

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