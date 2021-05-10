Витренко сравнил корпоративную реформу “Нафтогазу” с маленьким ребенком

“Действительно эту реформу в “Нафтогазі” и в Украине инициировал я. Я не только стоял у истоков, я ее продвигал очень сильно. Да, есть академическая составляющая. Это [украинский эксперт по корпоративному управлению и приватизации] Андрей Бойцун, которого я привлек как раз для этой реформы в “Нафтогазі”. Потом мы привлекли Европейский банк реконструкции и развития как партнера”, – пояснил он.

При этом он сравнил результаты реформы с поведением детей.

“Когда это твой ребенок, ты понимаешь, что ты это делаешь не потому, чтобы твой ребенок к тебе хорошо относился или тебя любил, а потому что ты веришь в то, что это хорошо для него. То же самое и здесь. Я начинал реформу корпоративного управления не для того, чтобы кто-то меня любил или любил эту реформу. Была очень четкая проблема”. Государственные компании использовались не в интересах украинского народа. А использовались в интересах коррумпированных политиков или олигархов, которые находились в спайке с коррумпированными политиками”, – сказал Витренко.

По словам главы “Нафтогазу”, реформа корпоративного управления “сделала пару неправильных поворотов”.

“Во многих случаях есть обоснованные упреки в том, что эта реформа не обеспечивает наличие действенного механизма, который бы заставлял менеджмент эффективно работать в общественных интересах. Мы видим признаки неэффективной работы госкомпаний. Это очевидная проблема, которую нужно решать. А в отдельных случаях мы видим, что и нет изоляции от политического вмешательства и даже иногда коррупции. Хотя есть большой прогресс”, – подчеркнул Витрено.

Контекст:

Кабинет Министров Украины объявил об увольнении Андрея Коболева с должности главы правления “Нафтогазу” 28 апреля. На его место назначили Витренко. Срок его полномочий – один год.

На следующий день, 29 апреля, спикер Государственного департамента США Нед Прайс напомнил о необходимости приверженности реформам и об уважении к корпоративному управлению в энергетическом секторе Украины.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что Витренко назначили в соответствии с требованиями украинского законодательства.

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев 6 мая поднимал вопрос смены руководства “Нафтогазу” на встрече со спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым, а также при общении с представителями гражданского общества, бизнеса и антикоррупционных органов. “Госсекретарь не скрывал шока от разрушения корпоративного управления в “Нафтогазі”, – говорила исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк.

Юридически уволить Коболева напрямую Кабмин не мог. Поэтому был распущен набсовет “Нафтогазу”. Кабмин своим распоряжением от 28 апреля досрочно прекратил полномочия независимых членов набсовета НАК Бруно Лескуа, Людо Ван дер Хейдена, Клэр Споттисвуд и представителей государства в набсовете – Натальи Бойко, Юлии Ковалив и Роберта Бенша. Согласно решению Кабмина, с 30 апреля их восстановили в должностях, но не более, чем на шесть месяцев.

Европейский союз, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), Всемирный банк и Международная финансовая корпорация (IFC) заявили об обеспокоенности прекращением полномочий наблюдательного совета НАК “Нафтогаз України” с целью увольнения Коболева. “Мы призываем руководство Украины обеспечить, чтобы критически важные управленческие решения на государственных предприятиях принимались в полном соответствии с основными принципами признанных стандартов корпоративного управления”, – сказано в заявлении.

Правительство сообщило, что по результатам заседания общего собрания акционеров “Нафтогазу” работа наблюдательного совета и правления в 2020 году признана неудовлетворительной. В Кабмине отметили, что чистый консолидированный убыток группы компаний в 2020 году составил 19 млрд грн, при этом в утвержденном правительством финплане предполагалось получение 11,5 млрд грн прибыли.

В “Нафтогазі України” назвали решения Кабмина “юридической манипуляцией” и возвращением к ручному управлению госкомпаниями.

Члены набсовета НАК “Нафтогаз України” подали заявления о досрочном прекращении своих полномочий. Они выразили несогласие с оценкой Кабмином работы группы в 2020 году и отказались от предложения правительства поработать до избрания нового состава, поскольку назначение Витренко создало конфликт интересов.

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