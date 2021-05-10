 

Байден подтвердил намерение встретиться с Путиным

10.05.2021, 21:44, Новости дня
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Во время выступления журналисты спросили у Байдена причастна ли Россия к недавней атаке на крупнейший трубопровод США Colonial Pipeline. Журналисты писали, что атаку организовали хакеры российской группировки Darkside, позже эту информацию подтвердило и ФБР.

“Я собираюсь встретиться с президентом Путиным, и пока нет доказательств от наших сотрудниках разведки, что Россия причастна, хотя есть доказательства того, что вымогатели находятся в России. У них (России. – “ГОРДОН”) есть определенная ответственность, чтобы разобраться с этим”, – отметил Байден.

Happening Now: President Biden delivers remarks on the state of the economy. https://t.co/OxKuRUNdBe

— The White House (@WhiteHouse) May 10, 2021

Контекст:

Байден вступил в должность президента США 20 января.

Его первый телефонный разговор с главой Кремля состоялся 26 января. Байден в беседе с Путиным подтвердил “решительную поддержку” Вашингтоном суверенитета Украины. Путин отметил, что нормализация отношений между РФ и США “отвечала бы интересам обеих стран и всего международного сообщества”.

В марте в российско-американских отношениях разгорелся кризис после интервью Байдена, опубликованного 17 марта, в котором он назвал Путина убийцей и заявил, что тот заплатит за вмешательство в американские выборы. По данным американской разведки, Россия проводила кампанию по дискредитации Байдена во время выборов в 2020 году и ее лично санкционировал Путин.

18 марта Путин ответил на слова Байдена. Он пожелал американскому коллеге здоровья и добавил: “Кто как обзывается, тот сам так называется”. Путин также предложил Байдену 19-го или 22 марта поговорить в “прямом эфире” о двусторонних отношениях России и США и о стратегической стабильности.

Второй разговор двух президентов состоялся 13 апреля на фоне эскалации ситуации на востоке Украины.

Байден подчеркнул “неизменную поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины”, выразил озабоченность наращиванием военного присутствия России у границы с Украиной и в оккупированном Крыму, а также предложил Путину провести в третьей стране встречу на высшем уровне “для обсуждения всего спектра вопросов, стоящих перед Соединенными Штатами и Россией”.

Место и точное время проведения переговоров между Байденом и Путиным неизвестно. Байден говорил, что предложил главе Кремля лично встретиться этим летом в Европе. О готовности принять возможный саммит заявили Финляндия, Австрия и Исландия.

Байден в июне приедет в Великобританию и Бельгию, а также посетит саммит стран “Большой семерки” (G7) и саммит НАТО. Он надеется, что во время этой поездки сможет встретиться с Путиным.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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