Почему Собчак не идёт на конфликт? – Личное мнение

Виктория «МикроволновыВолны» Боня в бешенстве — Ксения Собчак не идёт на прямой конфликт с ней.

Высмеивает. Ржёт над Боней. Снимает пародии. Однако встретиться и выяснить всё по-пацански не хочет!



Вступай в конфликт! Фото: Соцсети

«Собчак – суч*ра, никогда на прямую не идет со мной на конфликт. Пора нам с ней поговорить с глазу на глаз, как считаете?»

Что ж ты, Собчак, делаешь? Довела до исступления мадам Ахуяску!

Чтобы понять, почему Боня кидается на Собчак, нужно вернуться назад и вспомнить предшествующие события.

Дом 2 иссяк. Ахуяска перестала быть модной — употреблять её уже всем позорно. Микроволновые волны, как называла их Вика, тоже себя не оправдали и никого не поджарили — время хайпа на 5G прошло. Даже вакцина от коронавируса оказалась без чипа!

Красные дорожки Европы стали тщательнее охраняться. Проникнуть туда, конечно, ещё можно, но сложно. Дни рождения «друга Неймара» — тоже не каждый день.

В общем, Боня потеряла весь свой медийный задор — стала скучна и уныла. Как следствие, и денег нет.

Что делать?

Почему бы не кинуться на кого-то и не устроить разборки в лучших традициях публичной трансляции из Дома 2?

Так почему Собчак не устроит баттл с ней?

Ксения старается дистанцироваться от прошлого. Она не хочет, чтобы её считали телеведущей с бревна.

Прямой конфликт Собчак с Боней полезен лишь Боне. Собчак такие разборки поставят на одну ступень с Викой 5G.

Одно дело — высмеять Боню, как это делают многие. Другое — встать на один уровень с ней и драться, что нанесёт репутационный ущерб.

Боня, если у неё есть потребность конфликта и пиара на нём, должна понимать своё место в иерархии — можно, например, докопаться до Айзы.

Предлагаю помочь Боне советом: с кем ей сцепиться — со Стасом Садальским? С какой-нибудь бьюти-инстаграмщицей или мамочкой — адептом домашних родов? Кто, по-вашему, соответсвует Боне?

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