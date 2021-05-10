 

Мнение: Мураховский нашелся

10.05.2021, 21:16, Разное
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Хорошая новость! Нашелся пропавший на охоте Александр Мураховский, глава омского минздрава. Тот самый Мураховский, который руководил омской больницей скорой помощи № 1, куда привезли Алексея Навального, когда самолет, совершавший полет из Томска в Москву, совершил вынужденную посадку в Омске…

Мураховский пропал 7 мая. Поехал на квадрацикле в лес, на охоту и пропал.

8 мая его начали искать. Искали сотрудники полиции, Росгвардии, МЧС, охотинспекторы, местные жители и волонтеры поисковых отрядов. В небо были подняты вертолет и беспилотники.

9 мая поисковики обнаружили квадроцикл Мураховского. В 6,5 километрах от охотничьей базы. Об исчезновении Мураховского узнала вся страна.

А сегодня он сам вышел из леса… В 15 километрах от места, где был обнаружен квадроцикл. Оказалось, что все это время Мураховский блуждал по лесу.

И мне непонятно, зачем надо было поднимать шум именно 9 мая? Не могли продолжать поиски, не поднимая всероссийского шума хотя бы до 10 мая? Или это враги России допустили утечку информации, чтобы толпы аналитиков и конспирологов успели связать исчезновение Мураховского  с отравлением Навального?

На снимке: Мураховский рассказывает о состоняии здоровья Навального. Фотография РИА Новости отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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