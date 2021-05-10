 

Российские Су-27 сопроводили самолеты ВВС Франции над Черным морем

10.05.2021, 21:08, Новости дня
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Истребители Су-27 российских ВВС сопроводили самолеты тактической авиации Франции над Черным морем, сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной (входит в Минобороны России).

Российские средства воздушного контроля обнаружили воздушные цели, приближающиеся к границе. В небо были подняты истребители Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа.

«Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как самолеты тактической авиации «Мираж-2000» ВВС Франции и сопроводили их над акваторией Черного моря», – передает сообщение центра ТАСС.

Подчеркивается, что госграница РФ нарушена не была. В центре добавили, что полет российских самолетов выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Истребитель МиГ-31 осуществил перехват патрульных самолетов США и Норвегии над Баренцевым морем.



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