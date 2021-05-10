Байден заявил о готовности встретиться с Путиным

Президент США Джо Байден заявил, что встретится с российским лидером Владимиром Путиным.

Информацию об этом передает РИА «Новости».

Напомним, американский президент позвонил российскому коллеге и согласился на сделанное ранее Путиным предложение лично встретиться и поговорить, дабы между Россией и США возникли «стабильные и предсказуемые партнерские отношения». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что разговор Путина и Байдена лицом к лицу пойдет на пользу России и США.

Байден заявил, что надеется встретиться с Путиным во время своей поездки в Европу в июне.