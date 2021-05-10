Президент Армении назначил дату досрочных выборов в парламент

Новые парламентские выборы в Армении пройдут 20 июня, соответствующий указ подписал президент Армен Саркисян.

«Назначить внеочередные выборы 20 июня. Указ вступает в силу на следующий день после официальной публикации», – передает сообщение главы Армении РИА «Новости».

В понедельник парламент Армении во второй раз не избрал нового премьер-министра и был распущен силой закона.

3 мая армянский парламент также не избрал исполняющего обязанности главы правительства Никола Пашиняна премьер-министром страны. Правящая фракция парламента «Мой шаг» выдвинула кандидатуру Пашиняна на пост премьера для начала процедуры роспуска парламента и проведения внеочередных выборов.

В апреле Пашинян заявил, что подает в отставку для проведения в стране досрочных парламентских выборов, которые планируются 20 июня. При этом в предвыборный период Пашинян продолжит исполнять обязанности главы правительства. Армянская оппозиция потребовала полностью отстранить Пашиняна от власти.

Согласно армянскому законодательству, внеочередные выборы в Национальное собрание проводятся не ранее, чем через 30 дней, и не позднее, чем через 45 дней после роспуска парламента. Механизм роспуска может быть формально запущен после отставки. Парламент будет распущен, если в течение двух недель депутаты дважды не изберут премьера. Пашинян заявлял, что для этого правящая фракция дважды выдвинет его кандидатуру и оба раза не поддержит ее.