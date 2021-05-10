«…Ныне посмертно герой»

В жизни Федора Михайлова было место подвигу и тайне сталинских «коммандос».

Федор Михайлов. Фото из архива

Вид на мобильный госпиталь открывается сразу за отделением травматологии Славутской районной больницы.

В кадр попадают: табличка с государственным гербом Украины «Памятник истории. Охранный номер…», мемориальная доска 1967 года «…в период Великой Отечественной войны доктор Ф.М. Михайлов, ныне посмертно Герой Советского Союза, организовал подпольную коммунистическую организацию, из которой зародилось партизанское боевое соединение им. Ф.М. Михайлова 1941–1942 гг.», объявление на красном фоне «Карантинный режим» и оранжевые надувные модули.

Мемориальная доска на довоенном корпусе больницы, где работал Михай лов. Фото: Ольга Мусафирова / «Новая»

Региональный госпиталь на 120 мест смонтировали в начале апреля. Перебросили из соседней области, где ковид приутих.

— …Было бы стыдно, если бы, как в Новых Санжарах, начали кричать: «А почему именно к нам надо больных свозить?!» Но люди поумнели, — говорит Татьяна. — Видят, как врачи из сил выбиваются…

Здание музея смотрит на больницу не случайно. Его и проектировали с привязкой к знаковому месту. Доктор Михайлов не только работал здесь, но и был казнен гитлеровцами, а позже перезахоронен в братской могиле — там, где сквер напротив нового корпуса поликлиники, в Пантеоне славы, сооружении, напоминающем солдатскую каску. Так что эмоционально история начинается еще до встречи с экскурсоводом. А Татьяна Жоган, хранительница фондов, временно исполняет обязанности директора музея вместо руководительницы, ушедшей в декрет. И ей, чувствую, немного обидно за Федора Михайловича. Вроде написано о подвиге много, памятники стоят, улица в честь врача названа, больница, парк, а начнешь вникать глубже — в биографии провалы. Вот чем, например, объяснить, что погиб Михайлов в 1942-м, а звание Героя ему присвоили спустя двадцать три года?

— Мы обращались в Хмельницкий областной архив. Прислали справку короткую, на русском языке, о том, что и так известно. Больше ничего нет. И сама справка в духе…

Татьяна замолкает, подыскивая нужное слово.

— В духе газеты «Правда»?

Кивает.

— Я застала очевидцев — подпольщиков, партизан. Намекали в разговорах: жена и дети Михайлова после войны жили в Ульяновске, в страшной бедности и вообще — как родственники не то предателя, не то врага народа. А потом, мол, Ульяновск посетила делегация из Славуты, и все разъяснилось. Но документально рассказы не подтверждены.

Впрочем, существует версия, согласно которой об определенной стороне деятельности доктора в тылу врага, на территории оккупированной Украины, старались на государственном уровне не вспоминать, чтобы СССР не влип в международный скандал. Тем более самого человека, источника проблемы, тогда уже на свете не было.

«Русский коммунист в украинском подполье»

Из неоспоримого: Федор Михайлов родился в 1898 году, в крестьянской семье, в деревне Перелуч, что нынче относится к Новгородской области. После школы юнг служил на Балтфлоте, участвовал в революции, состоял в Кронштадтском комитете матросских и солдатских депутатов, дрался с белогвардейцами, после ранения в колено демобилизовался. В 1921-м, поручением ВКП (б), откомандирован в глубинку, на партийную работу.

Но тут вчерашний революционер совершил проступок, который чуть позже, при Сталине, гарантировал бы любому не просто сломанную карьеру — лагерный срок. Бросив глубинку, он поехал в Петроград и стал студентом Первого медицинского института. Исключение из рядов ВКП (б) за «самоволку» на судьбе не отразилось никак.

— Михайлов имел множество специализаций — хирург, инфекционист, гинеколог, терапевт, кожник-венеролог, — продолжает рассказ Татьяна Жоган, — и врачебно-административную практику в Смоленской, Куйбышевской, Владимирской областях, а в тридцать пятом году стал главврачом больницы рабочего поселка Языково Ульяновской области.

О первой жене доктора известно лишь то, что она скончалась. В Языково с отцом приехали дочери-подростки, Инна с Тамарой. Вскоре Федор Михайлович женился на местной медсестре Маше, Марии Тихоновне. В 1939-м у них родился сын Миша. Осенью 1940 года доктор с семейством вдруг перебрался за две тысячи километров от Ульяновска, в западноукраинский городок Славута. Почему? «Мягче климат, благотворно для подорванного здоровья», — сообщали биографические данные, на которые ссылаются в музее.

К той поре крестьянский сын, батрак, матрос и боец преобразился в элегантного интеллектуала, медика-профессионала, организатора лечебного процесса, каких поискать. Должность всего лишь заведующего родильным отделением Славутской райбольницы Каменец-Подольской (сейчас — Хмельницкой) области он принял со смирением.

Когда Федор Михайлович успел в совершенстве овладеть немецким языком, а главное, повторно вступить в партию, официальные источники не указывали. Пришлось обратиться к документально-художественной повести Альберта Доманка и Максима Сбойчакова «Подвиг доктора Михайлова», что увидела свет в 1971-м, в издательстве «Советская Россия». Авторы «Подвига…», нельзя не заметить, имели завидный доступ к материалам из спецхранов НКВД-МГБ-КГБ и задачу: заполнить информационные лакуны в судьбе Героя правдоподобно, но с нужными акцентами, а события, связанные со Славутским подпольем, облечь в литературную форму на манер фадеевской «Молодой гвардии».

План авторы перевыполнили. Книга заиграла настолько яркими диалогами, что, казалось, писатели прятались под столом в фашистской комендатуре, подслушивали партизан на явочной квартире, проникали в блоки «Гросслазарета», то есть огромной медсанчасти шталага-301, лагеря для советских военнопленных, или в тюремную камеру смертника… Даже изобразили, как накануне войны секретарь Славутского райкома компартии поздравлял Федора Михайловича с возвращением в лоно коммунистов, выражая надежду, что партийный стаж скоро восстановят. «Только партбилет я получить не успел!» — сетовал несколькими страницами далее Михайлов перед соратниками по подпольной борьбе.

В начале 1941-го доктора призвали на переподготовку в РККА, на курсы военврачей. Там и застала война. Часть, где служил Михайлов, попала в «котел» на киевском направлении. Он же сумел вырваться, раздобыть гражданскую одежду и к октябрю вернуться в оккупированную Славуту, предварительно завернув в Житомир, за инструкциями, к будущим старшим товарищам по подполью. Жена с детьми, как выяснил доктор, а также Доманк со Сбойчаковым, сумела эвакуироваться до прихода немцев. Значит, он мог рисковать — втираться в доверие к врагам, чтобы губить их изнутри.

Прошу простить меня за ерничество. Весь этот пропагандистский историко-литературный конструкт держался на реплике кого-то из действующих лиц, отражавшей главное пожелание «заказчиков» повести: «Очень знаменательно, что украинское подполье возглавляет русский коммунист!»

Военно-бактериологическая хитрость

Федору Михайловичу быстро удалось свести дружбу с представителями оккупационных властей и получить пост главврача районной больницы. Он не только в операционной показал себя как бог, а критически высказывался о перспективах Красной армии, отменно играл в вист, оказался хлебосолом, любителем вечеринок. А вскоре убедил нацистов… отпускать из расположенного неподалеку «Гросслазарета» лояльных к «новому режиму» коллег-медиков. Чтобы помогали лечить гражданское население Славуты и недавних своих товарищей по плену. В лагере нарастала смертность, из-за эпидемий в том числе.

Экспозиция Военно-медицинского музея. Фото: Алексей Душутин / «Новая»

Дальше — больше. На ключевые посты в больнице Федор Михайлович сумел расставить доверенных лиц. Инфекционное отделение, барак на отшибе, возглавил военврач РККА Константин Захаров, которого «вытянули» из Шепетовского шталага. Другой бывший военнопленный, лейтенант Анатолий Троицкий (подпольная кличка «Гоголь»), получил работу на санэпидемстанции. Михайлов вывел из еврейского гетто Бориса Хармаца, опытного венеролога. Хармац вернулся к практике в профильном отделении после того, как главврач деликатно, но твердо обрисовал коменданту города опасные перспективы военных «болезней любви». Впрочем, весной 1942-го Хармаца с семьей гитлеровцы все равно расстреляют…

Антон Одуха. Фото из архива

Военно-медицинское подполье разрасталось, охватывая соседние Шепетовку, Изяслав, Острог. К концу сорок первого доктор уже руководил межрайонным подпольным комитетом, наладив связь с партизанским отрядом, во главе которого стоял директор сельской школы Антон Одуха, что в тридцатых годах служил в Туле, в войсках НКВД. (Сразу после победы Одуха указывал в автобиографии принадлежность к расстрельной команде, позже эти уточнения исчезли. — О. М.)

Фантастическая по дерзости затея — пополнять численность партизан «жертвами эпидемий» — тоже принадлежала Михайлову.

Начальство «Гросслазарета» дало «добро» на перевод в городское инфекционное отделение, к Захарову, больных, способных заразить сотни себе подобных, а также фельдшеров-санитаров из числа пленных, готовых ухаживать за умирающими. (Ссылаюсь на материалы, публикации и воспоминания, которые хранятся в Славутском историческом музее.— О. М.) Главврача, как добровольного помощника немецкой медицины, регулярно снабжали лекарствами, продуктами, средствами дезинфекции, включая спирт: мол, списывало-то лагерное начальство на «доходяг» больше в разы — коррупция нормально сочеталась с войной.

В списки на перемещение попадали не столько тифозные или холерные больные, хотя и они тоже, сколько заранее отобранные патриоты, командиры, политработники. Часть из них спасти, согласно рапортам, не удавалось, о чем докладывали по инстанциям: орднунг! Другие пленные умирали в реальности. Тела заливали в яме карболкой. «Оживших» патриотов снабжали документами и переправляли в лес. Остальных узников, сумевших выздороветь, возвращали в лагерь: вынужденный искусственный отбор…

По разным источникам советского периода, партизанский отряд Антона Одухи таким образом получил от Михайлова свыше тысячи бойцов.

Не по правилам

«…— А если это — подготовка бактериологической войны, и пленные «Гросслазарета» — подопытные кролики?

Информацию о подозрительных вспышках «парахолеры» в лагере Михайлов передал руководству подпольной организации в Киев, а из Киева сообщили в Москву».

(«Парахолерой» назвали заболевание неизвестной этиологии: вскрытия тел умерших проводили сами немцы в обстановке секретности, медперсонал из числа пленных в морг не допускался. Сообщение о «парахолере» встречается в выводах Чрезвычайной государственной комиссии «Истребление гитлеровцами советских военнопленных в «Гросс-лазарете» г. Славута Каменец-Подольской области», опубликованных 3 августа 1944 года в «Правде», после освобождения Украины. Преднамеренное распространение фашистами инфекционных заболеваний среди советских военнопленных фигурировало среди обвинительных актов на Нюрнбергском процессе. Хотя исследователи обнаружили: в акте обследования лазарета сразу после освобождения Славуты, в январе 1944-го, и в отчете партизанского соединения имени Михайлова сведения о «парахолере» отсутствуют. Все последующие упоминания болезни и смертности от нее опираются на мемуары Ивана Хомича, бывшего армейского офицера, прошедшего шталаг-301. Книгу «Мы вернулись» издали в 1959-м году. Впрочем, в Федеральном архиве Германии сохранился Акт проверки госпиталя для военнопленных в Славуте («Гросслазарета») от 7 декабря 1942 года «в связи с выявлением случаев скоропостижной смерти среди пленных». Комиссия в составе врача-терапевта Захарова, врача-инфекциониста Малюка и врача-пищевика Ходыкина установила, что массовая смертность наступила «в результате отравления грязными пищевыми остатками и массовой антисанитарии». — О. М.)

«…— Есть способ, — Тосик отвел глаза в сторону. — Только…

— Что «только»?

— Да, в общем, непривычно, не по правилам. Мы же не фашисты…

— Яснее не можешь?

— Отравить! — выдохнул Антон. — Только не знаю, насколько правомерны такие действия.

Михайлов опустил голову, посидел молча, глаза у него потемнели.

— А когда они с бреющего расстреливали беженцев, бомбили санитарные поезда — это по правилам? — Михайлов говорил почти шепотом, но Тосику казалось, что каждое слово било наотмашь по лицу. — По правилам они третьего июля Шепетовку кромсали? А бактерии на пленных пробовать?.. Да за один только «Гросслазарет» не то, что травить…

Помолчал.

— Предложение дельное, надо сейчас и решить. А что касается правомерности…

— Вы меня не так поняли.

— Тем лучше. Есть возможность побросать яд в пищу летчикам и уйти?

— Да».

Это я снова цитировала произведение Доманка и Сбойчакова.

Семнадцать пилотов бомбардировщиков, прибывших в марте 1942-го на аэродром Славуты, скончались от отравления. В кастрюлю с компотом для них попал «порошок», подарок от подпольщиков. «Порошок», уточняют авторы, дали подбросить детям, вечно вертевшимся возле летной столовой: то-се, дров поднести за еду… Гестапо взяло ложный след: кого-то арестовали, расстреляли, подпольщики не попались, в общем, обошлось.

Удались еще несколько операций, где фигурировали то мышьяк, то сулема (зав. стоматологическим кабинетом Цыганкова входила в группу Михайлова), то тифозные вши в коробочках. Их сестра-хозяйка венерологического отделения больницы Иустина Бонацкая по заданию доктора «распространяла» среди немецких солдат. Воспоминания Бонацкой и ее подруг сохранились в архивах.

«…В январе 1942 года подпольный комитет поставил задачу вывода в полном составе Славутского лагеря военнопленных… В лагере было организовано радиослушание, коллективная читка советского агитационного материала, истребление немецкой охраны с помощью культивирования среди немцев сыпного тифа. Ампулы с тифозными вшами, предназначенные для немцев, регулярно поступали из Славуты в лагерь», — из итогового отчета Каменец-Подольского партизанского соединения имени Михайлова. Командир «михайловцев» Антон Одуха, что стал Героем Советского Союза в 1944-м, в мемуарах подтверждал: лично участвовал в «заражении тифозными вшами и отравлении немецких летчиков-офицеров и изменников Родины… Я получил 4 пробирки вшей, цианистый калий, сулему в пилюлях, морфий и другие отравляющие вещества… Группа под моим руководством до апреля месяца 1942 г. занималась диверсией по немецким гарнизонам, заражали тифом немцев путем пуска тифозных вшей».

В справке ЦК КП (б) У также высоко оценили эффективность доктора Михайлова: «Организовал физическое истребление немцев и изменников Родины путем культивирования сыпного тифа и специальными методами лечения. Таким образом уничтожили свыше сотни врагов».

Немецкий плакат «Вошь — твоя смерть». Экспозиция Военно-медицинского музея. Фото: Алексей Душутин / «Новая»

Приведенные цитаты взяты из сравнительно свежих публикаций на сайте русской службы «Радио Свобода»* и в украинском влиятельном издании «Зеркало недели», автор — историк Александр Гогун, в настоящее время живущий в Германии.

В 2010 году Гогун в соавторстве с учителем истории из Хмельницкого Дмитрием Бекасом исследовали тему оперативного применения оружия массового поражения в СССР в 1942 году как раз на основе деятельности Федора Михайлова и его окружения. Материал для статьи в научном журнале «Клио» был подготовлен при финансовой поддержке фонда Герды Хенкель из Дюссельдорфа. Эпиграфом к статье стал фрагмент из доклада Иосифа Сталина на заседании Московского совета депутатов 6 ноября 1941 года: «Что же, если немцы хотят истребительную войну, они ее получат. Отныне наша задача… будет состоять в том, чтобы истребить всех немцев до единого, пробравшихся на территорию нашей Родины в качестве ее оккупантов», что добавило остроты.

«Истребительная война» в современной терминологии — биотерроризм?

Александр Гогун подчеркивал: он не смог подтвердить или опровергнуть то, что «михайловцы» заражали сыпным тифом как оккупантов, так и советских военнопленных, хотя выпущенным из коробочек и ампул вшам не объяснишь, кого не трогать. Доступ к архивам ЦАМО РФ, ГРУ и ФСБ надежно закрыт, «засекречено на период рассекречивания».

«…Это один из немногих задокументированных случаев использования бактериологического оружия в мировой истории… Ну и, конечно, казус Михайлова — небольшой, но важный штрих общей картины сражающегося сталинизма», — резюмировал Гогун.

Разведчик против чекиста

На картине местного художника, переданной в дар музею, изображен момент казни через повешение доктора Михайлова в августе 1942 года. Советская историография объясняла: в подполье завелся врач-предатель, который «сочувствовал украинским националистам», читай — фашистам, вот он и сдал коллегу.

Картина местного художника. Момент казни доктора Михайлова

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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