Мнение: Хакнутые вузы, банки против обнала и откаты за ремонт автомобилей

1. «Их нравы». Цитирую из письма читателя. Хакеры украли у американских университетов терабайты персональных данных студентов и преподавателей – финансовую информацию, оценки, телефоны/емейлы, и, конечно, SSN (с которым можно сразу идти и открывать новую кредитку). Засветились, среди прочих, Стэнфорд, Калифорнийский Университет, Университет Майми, и прочие:

https://dorper.me/articles/unileak.aspx

Хакеры начали рассылать письма студентам (емейлы-то у них теперь есть!), рекламируя свою деятельность. Университет Беркли (является частью Калифорнийского Университета), во-первых, емейлы эти стёр, а во-вторых, велел студентам ни на какие ссылки в подозрительных емейлах не кликать, а ещё лучше – записаться на курс “Базовые Основы Кибербезопасности”, предлагаемый университетом:

https://dorper.me/articles/berkeleyhack.jpg

Вот это я понимаю, настоящий дамаж контроль (управление ущербом), как говорят американцы. Тебя хакнули, а ты используешь событие, чтобы всучить студентам курс по кибербезопасности!

2. Пишет Антон Иванов, бывший председатель Высшего Арбитражного Суда:

https://www.facebook.com/100057876346254/posts/172065194732691

Мне сегодня сообщили в моём банке, что если я захочу снять до истечения 40 дней деньги, зачисленные на мой счёт из другого банка, то будет удержана комиссия в размере 10 процентов от суммы. Поскольку это деньги от продажи моей собственной квартиры, я счёл такую комиссию явно несправедливой и начал о ней размышлять. И вот к каким выводам пришёл…

Комиссии за снятие наличных с ряда моих банковских карт банк не берёт, только за эту транзакцию, значит, равный подход к снятию наличных отсутствует. Если деньги пролежат в банке более 40 дней, комиссии тоже нет, но банк “заработает” на процентах, которые он бы уплатил, если бы, скажем, я открыл депозит. Допустим, я открою депозит. В чём тогда смысл комиссии? В том, чтобы наказать меня за раннее снятие наличных и принудить оставить деньги в банке? Внести свой вклад в борьбу с отмыванием денег?…

Полагаю, речь действительно идёт о борьбе с отмыванием денег. У банков есть ряд правил по контролю за снятием наличных, и эти правила банкам спускают сверху. Поэтому банки стараются ставить карательные проценты на все операции, связанные с обналичиванием сколько-нибудь крупных сумм.

Иногда, впрочем, банки проявляют ничем не оправданное жлобство. Банк «Авангард», помнится, списал с меня какую-то конскую комиссию, когда я снял в банкомате собственные деньги. Когда я указал банку, что ни о каком обнале речи тут не идёт, так как пару месяцев назад я же эти деньги и вносил на свой счёт в виде наличных, банк сказал, что ему всё равно. Это стало одной из причин, по которым я закрыл в «Авангарде» свои счета.

Мораль отсюда вытекает простая. Если вы снимаете сколько-нибудь крупную сумму, обязательно выясните процент заранее. Может оказаться, что вы превысите какой-нибудь текущий лимит, и вам придётся на ровном месте отдать банку 10% или даже больше от ваших тяжёлым трудом заработанных денег.

3. Страховые компании в России массированно выжимают денежки с авторемонтников, а те, чтобы сократить убытки, экономят на качестве ремонта. Проблема понятна, а вот как её решать — неясно:

https://medved01.livejournal.com/589698.html

Страховые компании от СТОА получают откаты на ремонтах. Если два вида откатов: договорной и простой.

1. При договорном откате его размер сразу прописан в договоре между страховой и СТОА и обычно составляет 10-20%. В договоре так и написано, что за то что, СТОА чинит машину по направлению страховой, СТОА возвращает страховой 10-20% от суммы ремонта, в качестве агентского вознаграждения. Хозяин Рольфа, на одной из конференций по страхованию публично подтвердил это факт, отвечая мне на вопрос. Другие крупные СТОА этот факт признают. Я сам много раз видел договора на ремонт между страховыми и СТОА в суде, когда мы судились за плохое качество ремонта.

2.1. Откат за объем работ.

Так как страховая заключает договора на ремонт сразу с большим количеством СТОА, то куда конкретно будут направлять машины решает местное руководство. СТОА дает откат наличкой, по 10-20% с каждого ремонта, различному региональному руководству страховой компании за то, чтобы получить поток машин.

2.2. Откат с каждого ремонта. Согласование конкретного ремонта идет между специалистом СТОА и страховой. Конечно СТОА заинтересована меньше сделать, но больше получить и тогда появляются приписки по работам и несуществующие повреждения деталей. В таком случае откат получает сотрудник страховых, которое согласовывают конкретные ремонты. Средний откат 10-20% от стоимости приписанного.

А теперь считаем. Страховая и так платит ниже рынка за работы и запчасти, даже без учета откатов. Какое вы хотите качество ремонта получить при таком раскладе?

Можете сказать, что пусть СТОА отказываются работать, но всегда найдётся какой-нибудь бракодел, который согласится работать и потянет вниз рынок. <…>

Круг замкнулся. Государство отдало самим страховщикам право определять рыночные цены ремонта, обязало выплату заменить ремонтом, страховые хотят откатов, СТОА хотят заработать, а на выходе потерпевший получает плохой ремонт.

В этой схеме, при плохом ремонте, страховая фактически уходит от ответственности перед потерпевшим. Даже если потерпевший пойдет в суд по качеству ремонта, что долго и дорого, то после проигрыша страховая получит эти деньги со СТОА обратно.

Если заплатить деньгами, то потерпевший может оспорить эту сумму, потому что он в магазине нашел деталь за 2 рубля, а ему страховая заплатила за нее 1 рубль.

Теперь понятно почему страховой выгоднее заплатить за ремонт, чем потерпевшему деньгами.