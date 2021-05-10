Мнение: Дело фантастическое, страшное (с)

И конечно, если уж говорить о Марке Солонине, нельзя обойти вниманием его последние изыскания: серию выкладываемых на его канале роликов, посвященных катастрофе самолета с польской делегацией в небе над Смоленском, которое увенчалось интервью на “Эхе Москвы” по той же теме. Причем выступлению Солонина на “Эхе” предшествовала довольно странная возня: сначала интервью было объявлено, потом вдруг выступил Венедиктов и заявил что-то типа “ноги этого Солонина на моем “Эхе” не будет!” (при том, что Солонин уже более 10 лет выступает на “Эхе Москвы” в самых разных передачах), в ответ Солонин выкладывает у себя на канале довольно резкий ролик с обращением к Венедиктову, и дальше происходит совсем уж невероятное: общепризнанный отвязный хам Венедиктов, который, как все знают, царь и бог на газпромовском “Эхе”, вдруг РЕАГИРУЕТ… на что? На ролик эмигранта-блогера в Ютубе! Причем реагирует совсем уж невероятным образом – он извиняется. Извиняется в прямом эфире, в своей собственной передаче, в самых недвусмысленных выражениях – да, мол, я был неправ, прошу прощения, не разобрался, как я мог, конечно, Солонин – невероятно авторитетный специалист, меня бес попутал, безусловно, он будет участвовать в передаче на “Эхе”… Только оттрепался – и пожалуйста, начинается передача с Солониным.

На которой Солонин, в эфире “Газпрома” на всю страну, битый час доказывает аудитории, что катастрофа Ту-154 под Смоленском, заполненным до отказа самой отборной на тот момент польской элитой – следствие теракта на борту. То есть – самолет был взорван, а вовсе якобы не “потерялся в тумане” при неисправном руле высоты, из-за чего, как нам об этом все это время рассказывали, промахнулся мимо посадочной полосы и задел ветки смоленских берез, после чего развалился в воздухе.

При этом Солонин – не только известный историк, специалист по Великой Отечественной войне, автор огромного количества книг и статей; он еще и, по основному образованию – авиационный (!) инженер-конструктор, который институт не только закончил, но еще и отработал после его окончания более 10 лет в закрытом (читай – военном) ОКБ еще в советское время. В связи с чем, безусловно, его разбор данных о катастрофе САМОЛЕТА приобретают дополнительный вес.

Обращают на себя внимание три обстоятельства. Первая интрига – традиционный в таких случаях вопрос: почему именно сейчас, через более чем 10 лет (поляки разбились в апреле 2010 года)? Второе – почему Солонин этим заинтересовался, ведь он, как уже был сказано, специалист по истории ВОВ? И третье – нельзя не заметить, что данное “лыко” как-то на удивление хорошо укладывается в общую “строку”: внезапную, но мощнейшую серию скандалов, связанных в обвинениями России в террористической деятельности по всей Восточной Европе: тут и взрывы военных складов в Чехии, и покушения на отравления в Болгарии – что уже спровоцировало волну негатива в отношении РФ по всему, скажем так, “подбрюшью” России в Европе: высылка дипломатов, резкие заявления, демонстративные разрывы контрактов…

Во всем этом ряду не хватало какого-то важного звена – и вот оно подоспело: взрыв самолета с польским правительством – это даже не вишенка на торте; нет, это такая ВИШНЯ, которая способна раздавить к черту весь торт. Какие уж там взрывы складов непонятно с чем в какой-то чешской глуши, от которых погибло двое охранников, а больше никто не пострадал; тут не Миколка, тут дело фантастическое, страшное.

На мой взгляд – сама эта катастрофа всегда выглядела как что-то абсолютно дьявольское и инфернальное. Просто раньше невероятный цинизм случившегося казался игрой каких-то высших сил, гримасой истории: это ж надо – весь цвет тогдашней Польши летел не куда-нибудь, а в Катынь, на открытие Мемориала, посвященного памяти расстрелянного в 1940 году польского… опять же, цвета нации! Русские расстреляли лучших польских офицеров – пленных, подло, ни за что, воспользовавшись плодами ЧУЖОЙ победы (поляков ведь разгромили гитлеровцы, никак не советские) – и спустя 70 лет наконец это признали, решили помириться, покаяться, снять груз с души, всё на высшем государственном уровне, официально… И надо же так случиться – именно накануне этого величайшего акта покаяния и примирения между двумя народами, буквально практически ТАМ ЖЕ – опять что-то происходит, и СНОВА гибнет цвет польской нации! По дороге в Катынь! Второй раз!! “В самолете было 92 человека, никто не выжил”.

А ведь поляки (как я узнал из ролика Солонина) везли туда не только президента и все правительство – они посадили в самолет еще и некоего “первого президента Польши в изгнании”, старика, который в 90е годы совершил символический акт – передал свои президентские регалии из прошлого новому президенту новой Польши, в знак преемственности польской государственности! И вот нате – в одном “катыньском” самолете гибнут и действующий, и тот первый президент!

Все это казалось каким-то фантастическим цинизмом Истории или даже, бери выше, Рока; как будто Рок за что-то поимел зуб на поляков как нацию и раз за разом их за что-то наказывает.

Теперь, однако, все оказывается еще намного интереснее и гаже: дело-то, говорят нам поляки и Солонин, ни в каком не “Роке”, дело в теракте. Полякам “помогли”. Их (якобы) положили в тот же катыньский ров… вторым слоем.

Я, кстати, даже затрудняюсь здесь с определением: если имел место действительно подрыв президентского самолета – можно ли назвать это “актом террора”? Уничтожить разом все руководство соседней страны – это разве то же самое, что отправить террористку-смертницу взорваться в городском троллейбусе? Кажется, что такое должно называться по-другому: диверсия? Черт поймет…

В общем, к вопросу “почему Солонин и почему сейчас” – ответ напрашивается. Марк Солонин – эмигрант, его выдавили из России, последовательно перекрыв все возможности легальной деятельности и легального заработка, а заодно постоянно пограживая тюрьмой. При этом он продолжает из-за рубежа свою публицистическую и просветительскую деятельность (очевидно, новый закон, спешно продавленный через Госдуму, о “запрете просветительской деятельности в сети”, направлен в том числе прямо против него и всех подобных Марку). Стало быть, кто-то его финансирует. Вполне вероятно, что ему подсказали тему – а дальше Марк начал рыть уже самостоятельно и с присущим ему блеском.

Отсюда, возможно, и колебания флюгера Венедиктова (привыкшего держать нос по ветру): сначала на него надавили с одной стороны, потом – с другой стороны. Поэтому он послушно сначала запретил, а потом разрешил эфир Солонина. В данном случае я бы обозначил пресловутые “башни Кремля” (а кто еще мог давить?) не как “силовики и либералы”, а “европейцы” и “американцы”. Кремлевские “либералы” – условность, звучащая с каждым годом все более нелепо; а вот то, что Кремль является площадкой, на которой меряются силой представители Европы (ЕС) и США – дело более-менее очевидное.

Польша в ЕС всегда была (и остается) большим таким “американским агентом”, она этой своей участи не скрывает и даже ею гордится, считая своей миссией. Из-за этого поляков всегда, мягко говоря, недолюбливают в Германии – реальном лидере ЕС. Что, безусловно, хорошо накладывается на традиционно, скажем так, не очень (или очень не) дружелюбные отношения немцев и поляков. Так что было, скорее всего, так: сначала “европейцы” надавили – чтоб без Солонина, потом “американцы” поправили – нет, пусть непременно будет.

Смешно, если поляков грохнули на самом деле немцы. Оно было бы естественнее во всех отношениях, поскольку России-то, честно говоря, особо нечего делить с Польшей по банально экономическим причинам – мы с ней просто мало пересекаемся (разве что яблоки закупали, да и те перестали). А вот для Германии Польша, лидер “Вышеградской группы” и самый активный проводник интересов США в ЕС, постоянно ставившая и ставящая палки в колеса любым инициативам старушки Меркель – реально всегда была костью в горле. Вспомним: накал неприятия там такой, что страны ЕС (ведомые, понятно, Германией) пошли на едва-едва прикрытый демарш, дружно ОТКАЗАВШИСЬ прибыть на похороны погибших в катастрофе глав Польши – президента и всего правительства. Они тогда прикрылись… “извержением вулкана Эйяфукудди….котль” тьфу, блин, язык сломаешь! Ну, вы поняли. Дескать, вулкан, самолеты не летают, извините, прибыть не можем. Это в Европе-то! Но ведь так и не приехали.

Но еще “смешнее”, если убить решили немцы – а поручили нашим идиотам. И те ответили “яволь!” Тогда немцы – все в белом, а мы – по уши в дерьме. Буквально – по уши. И сейчас, поскольку Меркелиха слабеет, и в самой Германии вот-вот (осенью) придут к власти проамериканские “зеленые” – РФ решили “сдать”. Как сдать?!

Ну вот так и сдать. Как стеклотару.