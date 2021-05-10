 

Учёные назвали бесполезными диетические добавки для похудения

10.05.2021, 20:52, Разное
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Ученые в ходе проведения исследования определили, что популярные диетические добавки для похудения являются не эффективными. Пока они не нашли множественных доказательств пользы подобных средств.
Предыдущие научные работы на тему полезности диетических добавок являются неактуальными. Такие выводы были сделаны, несмотря на то, что в ряде случаев данные препараты помогали худеть.

На сегодняшний день все большую популярность приобретают диетические добавки, отпускающиеся без рецепта. Им для выхода на рынок не трубуются доказательства, свидетельствюущие о безопасности и результативности. Ученые пришли к выводу, что имеется недостаточно доказательств для рекомендации пациентам данных добавок.

Специалисты изучили информацию о свойствах хвойника, зеленого чая, хитозана, корню лакрицы. Они пришли к выводу, что никакой пользы в процессе похудения они не приносят.

Источник: www.ferra.ru



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