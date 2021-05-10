 

Выход флагманского смартфона Honor Magic запланирован на середину года

10.05.2021, 20:52, Разное
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Стали известны сроки выхода очередного флагмана Honor Magic. Как сообщают техноблогеры, аппарат готовится на середину года.
В Сети появилась информация относительно выпуска нового гаджета компании Honor. Бывший суббренд Huawei, получивший самостоятельность, выведет на рынок смартфон линейки Magic. Как сообщал ранее в интервью прессе гендиректор бренда Чжао Мин, сейчас аппарат дорабатывается для последующего выпуска.

В грядущей новинке инженеры китайской корпорации обещают сохранить традиции высокого качества Huawei. При этом устройство должно отличаться существенно больее высоким качеством. Девайсы превзойдут по установленному в них оснащению даже линейки P и Mate от Huawei. В Honor Magic ожидаются усовершенствованные процессор, модули коммуникаций и технологии фото-видео-съемки.

Глава компании заверил, что новая политика производителя стала более гибкой и сможет реализовывать в своей продукции лучшие достижения технической мысли со всего мира. На полках магазинов новинка появится в конце июля – начале июля текущего года. Стоит отметить, что после продажи суббренда Shenzhen Zhixin New Information Technology, Huawei демонстрирует стабильную динамику падения продаж. Это объясняется невозможностью использования многих комплектующих и софта из-за санкций США.

Источник: www.ixbt.com



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