Выход флагманского смартфона Honor Magic запланирован на середину года

Стали известны сроки выхода очередного флагмана Honor Magic. Как сообщают техноблогеры, аппарат готовится на середину года.

В Сети появилась информация относительно выпуска нового гаджета компании Honor. Бывший суббренд Huawei, получивший самостоятельность, выведет на рынок смартфон линейки Magic. Как сообщал ранее в интервью прессе гендиректор бренда Чжао Мин, сейчас аппарат дорабатывается для последующего выпуска.

В грядущей новинке инженеры китайской корпорации обещают сохранить традиции высокого качества Huawei. При этом устройство должно отличаться существенно больее высоким качеством. Девайсы превзойдут по установленному в них оснащению даже линейки P и Mate от Huawei. В Honor Magic ожидаются усовершенствованные процессор, модули коммуникаций и технологии фото-видео-съемки.

Глава компании заверил, что новая политика производителя стала более гибкой и сможет реализовывать в своей продукции лучшие достижения технической мысли со всего мира. На полках магазинов новинка появится в конце июля – начале июля текущего года. Стоит отметить, что после продажи суббренда Shenzhen Zhixin New Information Technology, Huawei демонстрирует стабильную динамику падения продаж. Это объясняется невозможностью использования многих комплектующих и софта из-за санкций США.

Источник: www.ixbt.com