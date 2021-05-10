Перед анонсом Poco F3 GT уже появился в онлайновом магазине

Данные о смартфоне Poco F3 GT появились в Сети задолго до его официального анонса. Причем устройство можно заказать в одном из онлайновых магазинов, однако его ценник покупателей не обрадует.

Примерно до конца мая официально представят новый девайс серии Poco. F3 GT, как сообщают техноблогеры, будет предоставлять собой перевыпущенную модель игрового аппарата Redmi K40 Game Enhanced Edition. Согласно обнародованной информации, он получил 6,67-дюймовый AMOLED-экран с частотой смены изображения на нем в 120 Герц. При этом частота дискретизации сенсорного слоя дисплея соответствует 480 Герцам.

За быстродействие и результативность смартфона отвечает однокристальная мобильная система Dimensity 1200 от MediaTek. Многозадачность девайсу обеспечивает ёмкий чип оперативной памяти в 6 гигабайт. Хранить любого рода контент можно на 128-гигабайтном флэш-накопителе внутренней памяти. Блок основной камеры состоит из троих датчиков на 2, 8 и 64 миллиона пикселей. Фронтальный объектив в Poco F3 GT получил разрешение в 16 мегапикселей. Кроме того, смартфон оснащен специальными системами охлаждения и игровыми кнопками.

Дополняют набор стереодинамики JBL и вместительный аккумулятор на 5065 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Ватт. Стоимость гаджета в сетевом магазине Welectronics указана на уровне 1,3 тысячи долларов. При этом блогеры сходятся во мнении, что это опечатка, так как на индийском рынке аппарат ожидается по цене в 340 долларов США.

Источник: www.ixbt.com