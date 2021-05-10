 

ЕС готовится ввести четвертый пакет санкций против Беларуси в ближайшие недели

10.05.2021, 20:50, Новости дня
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Министры иностранных дел ЕС 10 мая обсудили ситуацию в Беларуси. По данным агентства, многие из 27 членов блока поддерживают дальнейшие санкции, но Брюсселю необходимо собрать достаточные доказательства для предоставления списков.

Боррель надеется, что новый пакет санкций будет принят уже в ближайшие недели.

Reuters уточняет, что в новый санкционный список могут попасть около 50 белорусских чиновников.

Контекст:

9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента, после которых начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.

Евросоюз в октябре прошлого года ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. К этим санкциям присоединилась и Украина. Тогда же санкции за фальсификацию выборов и разгон демонстраций ввел минфин США.

В ноябре ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. В декабре ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.

В феврале санкции против “граждан Беларуси, ответственных за подрыв белорусской демократии”, ввели США и Великобритания. 

В марте отдельный пакет национальных и региональных санкций против представителей режима Лукашенко согласовали страны Балтии. МИД Латвии отмечал, что в санкционном списке 277 человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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