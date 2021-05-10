В Днепре у машины на ходу отпало колесо посреди моста, в ДТП попало два автобуса, пострадало шесть человек

Сообщается, что авария произошла около 17.45. Автомобиль ВАЗ и два автобуса двигались по мосту в сторону правого берега.

“Приблизительно на середине моста у ВАЗ на ходу отпало колесо. Водитель едущего сзади автобуса “Новомосковск – Днепр” заметил это и начал тормозить. В это время в него на скорости сзади влетел автобус №38″, – говорится в сообщении со ссылкой на местную полицию.

Фото: dp.informator.ua

Фото: dp.informator.ua

На место прибыли сотрудники полиции и три бригады скорой помощи.

По данным издания, в аварии пострадало шесть человек. Трех из них отправили в больницу, по поводу еще трех решается вопрос о госпитализации.

Отмечается, что проезд в сторону Нового моста сильно затруднен, из-за ДТП возникла пробка.

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