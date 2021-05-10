 

В Днепре у машины на ходу отпало колесо посреди моста, в ДТП попало два автобуса, пострадало шесть человек

10.05.2021, 20:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Сообщается, что авария произошла  около 17.45. Автомобиль ВАЗ и два автобуса двигались по мосту в сторону правого берега.

“Приблизительно на середине моста у ВАЗ на ходу отпало колесо. Водитель едущего сзади автобуса “Новомосковск – Днепр” заметил это и начал тормозить. В это время в него на скорости сзади влетел автобус №38″, – говорится в сообщении со ссылкой на местную полицию.

Фото: dp.informator.ua

Фото: dp.informator.ua

На место прибыли сотрудники полиции и три бригады скорой помощи.

По данным издания, в аварии пострадало шесть человек. Трех из них отправили в больницу, по поводу еще трех решается вопрос о госпитализации. 

Отмечается, что проезд в сторону Нового моста сильно затруднен, из-за ДТП возникла пробка. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.12 / В ДНР заявили о выходе Киева из соглашения о прекращении огня

23.12 / ВКС РФ получили «дроны-мишени» для испытания новых вооружений

05.01 / В украинских школах начали вводить электронные дневники и журналы

12.10 / «Сделки любой ценой не будет» — Париж предостерёг Европу от уступок Лондону в соглашении по брекситу

15.12 / Роспотребнадзор дал рекомендации по покупке сладких подарков

03.01 / Глава белорусских католиков подал в отставку

05.11 / Шустер: Может ли Зеленский быть избранным на второй срок? Зависит от оппонента

04.12 / 79% украинцев поддерживают идею массового тестирования на COVID-19 и обязательную изоляцию больных – опрос

07.12 / Тихановская: Сколько времени я буду возглавлять Беларусь – вопрос открытый

10.01 / Пелоси назвала Трампа «потерявшим рассудок президентом»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика