В Иране убили 20-летнего гея. Подозревают братьев, которые узнали о его ориентации

Убийство произошло в городе Ахваз на юго-западе Ирана 4 мая. Подозреваемые могли узнать об ориентации Монфареда из письма организации, которая занимается призывом в армию, говорится в сообщении.

Иранский активист, выступающий в защиту прав ЛГБТ, Агил Баят сообщил Iran International, что убийство совершили трое братьев Монфареда.

Иранское издание IranWire уточнило, что убитый был по национальности арабом. Около 19.00 по местному времени Монфаред последний раз говорил со своей матерью. Затем к нему подошел его сводный брат, который сказал, что его хочет видеть отец. Они сели в машину и уехали за город.

Баят рассказал, что после этого от Монфареда не было известий до среды, 5 мая. Сводный брат в этот день позвонил матери и признался в убийстве.

Погибший собирался покинуть страну. Перед смертью он планировал продать свой мобильный телефон и поехать в Турцию, сказал Баят.

Сводный брат убитого несколько раз жаловался отцу на внешний вид Монфареда, говоря, что он “опозорил семью”.

Платформа для представителей ЛГБТ в Иране 6Rang пишет, что троих братьев арестовали, им предъявили обвинения в убийстве.

Контекст:

В Иране гомосексуалам грозит смертная казнь, отметило RFE/RL. Представителям сексуальных меньшинств приходится скрывать свою ориентацию.

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