Несмотря на прививку от COVID-19, Путин остается в изоляции, перед встречей с ним надо проходить двухнедельный карантин – СМИ

Так, по словам сотрудника “Эрмитажа”, перед визитом Путина 27 апреля руководители музея провели на карантине две недели.

Сотрудники протокола и фотографы, которые взаимодействовали с Путиным на параде 9 мая, также в течение двух недель были на карантине в “Президент-отеле”, сказал собеседник, близкий к Кремлю.

Двухнедельный карантин ждет журналистов и сотрудников администрации, которые будут контактировать с Путиным на Петербургском международном экономическом форуме в июне. По словам сотрудника одного из СМИ, они будут изолироваться с 20-х чисел мая.

Мероприятия, запланированные на май, например, заседания Совета безопасности и оргкомитета “Победа”, пройдут по видеосвязи, сообщил источник издания. Так же проходило большинство мероприятий в апреле.

Такой режим, как отмечает “Проект”, приводит к курьезам – поскольку журналистов к президенту России не пускают, вопросы на официальных мероприятиях приходится задавать самой пресс-службе. По словам собеседника, близкого к администрации президента, вопрос восстановления работы журналистов пула, которые сопровождают Путина, пока вообще не стоит на повестке дня.

Контекст:

Первую прививку от коронавируса Путин сделал 23 марта – об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он добавил, что Путин чувствует себя хорошо.

Вторую дозу вакцины Путин получил 14 апреля.

10 мая Путин сообщил, что накануне сдал тест на антитела к коронавирусу. По его словам, титр составил 15. “Как врачи сказали, это результат хороший”, – цитирует его “РБК”.

В отличие от многих мировых лидеров, Путин не приглашал СМИ и не публиковал фотографии своей вакцинации от коронавируса. По его словам, он не вакцинировался публично, так как “не хотел обезьянничать”. Он также не стал раскрывать, какой конкретно вакциной он привился, потому что все три российские вакцины против коронавируса (“Спутник V”, “ЭпиВакКорона” и “КовиВак”) “эффективные, надежные и безопасные”.

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