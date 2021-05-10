Одинокий отец взрослого сына – Личное мнение

Пока Ксения Бородина стирает в фотошопе колени, её пока ещё муж выстраивает себе в Инстаграме новый имидж.



Фото: Соцсети



Пролистав фото и видео Омара, я нашла этому имиджу точное определение: одинокий отец взрослого сына.

Одинокий отец взрослого сына — весьма привлекательный архетип для женщин в поиске.

Омар это жопой чует. Он быстро и по-тихому выдавил из своего Инстаграма жену-неудачницу, снизил количество фотографий дочери и повысил число публикаций с сыном.

Если вы посмотрите Инстаграм Омара за последние пару недель, вы можете подумать, что его ведёт холостой мужчина, у которого есть взрослый, прекрасный сын, но никак не женатик с кучей детишек.

Одинокую женщину при деньгах (а именно такая нужна, я считаю, Омару) не будет раздражать самостоятельный пацан. Она не будет ревновать мужа к нему, а вот к лапочке-дочке — да, может. Любая баба хочет быть для своего мужчины женщиной № 1, но никак не «номером два» после дочки.

Я редко когда кого хвалю, но тут Омар заслужил: «Молодец, дрессировщик! Всё правильно просчитал».

Бородина, которая как-то назвала себя золотой антилопой, сдулась.

Денег от неё больше не будет. Она — позавчерашний день, а жизнь у Омара впереди, надеюсь, длинная.

Значит, нужна новая — успешная и богатая — женщина. И ловить её нужно на крючок нового имиджа «Одинокий отец взрослого сына».

Ксении же остаётся только замазывать в фотошопе колени и нудно осыпать себя в Инстаграме золотом любви к себе.

Это так смешно, что, пожалуй, процитирую:

Истинная женщина должна быть роскошью, которую не каждый сможет себе позволить. Умение красиво и не пошло подать себя — это искусство для избранных… Осознание женщиной своей ценности, чувство собственного достоинства, умение держать дистанцию — это редкие бриллианты в изысканной оправe женственности и элегантности — вот что по настоящему красиво и благородно.

До Бородиной пока не дошло, что муж её уже внутренне слил. Неумная женщина с бревна пока ещё верит в то, что иллюзией любви к себе и дистанцией у неё получится вернуть мужа в стойло.

Не получится, Ксюш. Траст ми.

Если твой Омар тебе так нужен, то твой единственный выход — начать снова зарабатывать, а не стирать в Инстаграме колени и не заниматься самовнушением о том, что ты — «роскошь, которую не каждый может себе позволить».

Пока ты пытаешься напялить на свою большую голову корону, твой муж, приспустив шорты, демонстрирует бабам лобковые вены и полный потенциал.

Что-то жаль мне Ксению стало. А вам?

Хоть и злая она баба, но всё-таки старалась.

—