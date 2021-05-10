 

Софья Мартинез и Джек Бентон будут депортированы из России после серии гонок и столкновений, устроенных на МКАД

10.05.2021, 20:23, Разное
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Служба МВД города Москвы сообщила о задержании гонщиков, которые устраивали заезды по МКАДу и таранили проезжающие мимо автомобили.

Ими оказались трое иностранцев из США, приехавших по рабочей визе в начале года. Свои действия они объяснили тем, что скучают по родной стране, где регулярно устраивают драг-рейсы и гонки по бездорожью.

Дело было передано в УФМС по Москве, которая приняла решение депортировать двоих задержанных – Софью Мартинез и Джека Бентона, а третьему – Джейсону Уолкеру грозит до 2 лет лишения свободы за повреждение дорожных конусов, знаков и заборов.

– Мы на современной полицейской машине, а эти трое на развалюхах ржавых и догнать их никак не можем. Один черт, постоянно конусы сбивал и так ускорялся, как будто с закисью азота ездит, — прокомментировал задержание инспектор ГИБДД Денис Багбиров.

Полиция заявила, что задержанные устраивали незаконные гонки на протяжении недели и нанесли ущерб городской инфраструктуре и частным водителям на более чем 4 миллиона рублей.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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