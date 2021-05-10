Мнение: Путин не верит в вакцину от COVID-19?
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Президент России Владимир Путин вакционировался и у него появились антитела. Коэффициент позитивности составил 15.
«Как врачи сказали — это результат хороший», — отметил Путин.
Но при этом Путин не планирует менять устоявшийся с начала эпидемии коронавируса режим работы — c карантином для работающих с ним людей и мероприятиями по видеосвязи.
Об этом пишет «Проект».
Вот мне интересно, Путин решил сохранить режим изоляции, потому что недоверяет вакцине и антителам? Или это «Проект» наговаривает на Путина?
На снимке: Путин на заседании Совета безопасности. Фотография отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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