 

Мнение: Путин не верит в вакцину от COVID-19?

10.05.2021, 20:22, Разное
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Президент России Владимир Путин вакционировался и у него появились антитела. Коэффициент позитивности составил 15.

«Как врачи сказали — это результат хороший», — отметил Путин.

Но при этом Путин не планирует менять устоявшийся с начала эпидемии коронавируса режим работы — c карантином для работающих с ним людей и мероприятиями по видеосвязи.

Об этом пишет «Проект».

Вот мне интересно, Путин решил сохранить режим изоляции, потому что недоверяет вакцине и антителам? Или это «Проект» наговаривает на Путина?

На снимке: Путин на заседании Совета безопасности. Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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