СМИ: причина развода Билла и Мелинды Гейтс – контакты основателя Microsoft с Джеффри Эпштейном

Как сообщает американская газета The Wall Street Journal, общение Билла Гейтса со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном, обвиненным в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, являлось “одним из источников беспокойства” Мелинды. По словам бывшего работника благотворительного фонда супругов Гейтс, которые приводит издание, Мелинда впервые задумалась о крепости своего брака в 2013 году. Тогда она вместе с мужем в первый раз встретилась с Джеффри Эпштейном, и как говорят, нашла его “неприятным”, выразив мнение, что связываться с ними не считает правильным. К этому времени, напомним, банкир Джеффри Эпштейн уже имел за плечами дурную репутацию и реальную судимость, отбыл срок по обвинению в сексуальных преступлениях.

Репортеры The Wall Street Journal утверждают, что Билл Гейтс и Джеффри Эпштейн регулярно общались, начиная с 2011 года. По их сведениям, мужчины впервые встретились вечером 31 января десять лет назад в особняке мистера Эпштейна в Верхнем Ист-Сайде и провели несколько часов вместе, в большой компании, в которой среди прочих были бывшая мисс Швеция, с которой когда-то встречался мистер Эпштейн, и ее 15-летняя дочь.

В 2013 году основатель Microsoft также летал на частном самолете Эпштейна, получившем название “Лолита Экспресс”, из Нью-Джерси в Палм-Бич. Гейтс и Эпштейн, как утверждает издание и анонимно подтверждают работники фонда Гейтса, обсуждали возможность создания благотворительного фонда, но идея так и осталась лишь разговорами.

Сегодня, не опровергая информацию о встречах босса с Джеффри Эпштейном, пресс-секретарь Билла Гейтса Бриджит Арнольд сделала официальное заявление:

Билл Гейтс сожалеет о том, что когда-либо встречался с Эпштейном, и признает, что это было ошибкой.Сам Гейтс еще в сентябре 2019 года признался журналистам The Wall Street Journal, что действительно общался с Джеффри Эпштейном, но дружбу не водил.

Я встречался с ним. У меня не было с ним деловых отношений или дружбы, – сказал тогда Билл Гейтс. Как бы там ни было, издание называет именно общение Билла Гейтса и Джеффри Эпштейна одной из причин разлада в семье Гейтса. Также журналисты утверждают, что Мелинда начала консультироваться с нью-йоркским адвокатом по бракоразводным процессам Робертом Стефаном Коэном еще в октябре 2019 года, говоря о своем браке, как о “безвозвратно разрушенном”.

Напомним, что 4 мая Билл Гейтс опубликовал в своем аккаунте в Twitter сенсационное заявление. Один из основателей компании Microsoft, богатейший человек мира, филантроп и общественный деятель объявил о расставании со своей женой Мелиндой после 27 лет совместной жизни.

После долгих размышлений и большой работы над нашими отношениями мы приняли решение завершить наш брак. За 27 лет мы вырастили трех потрясающих детей и создали фонд, который работает по всему миру, чтобы люди могли вести здоровую и продуктивную жизнь. Мы по-прежнему верим в его миссию и продолжим нашу совместную работу в фонде, но мы больше не уверены, что сможем развиваться как пара на следующем этапе наших жизней, – сказано в заявлении Билла и Мелинды Гейтс.

Также напомним, что дружба с Джеффри Эпштейном стоила репутации принцу Эндрю. Именно из-за отношений с финансистом, которого обвиняли в педофилии и насилии несовершеннолетних, сын Ее Величества Елизаветы II был вынужден сложить свои полномочия. По одной из версий в период с 2002 по 2005 годы финансист Эпштейн подвергал сексуальному насилию десятки несовершеннолетних девушек. Обвинение утверждало, что среди тех, кто пользовался услугами Эпштейна, были Билл Клинтон, Дональд Трамп, бывшие премьеры Великобритании и Израиля Тони Блэр и Эхуд Барак, наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман, а также сын королевы Елизаветы II принц Эндрю. Официально ничего доказано не было, дело повисло в воздухе после того, как в 2019 году Джеффри Эпштейн покончил с собой, находясь в тюрьме.