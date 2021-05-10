 

Аналитик из США рассказал, как Лавров «переигрывает» своих западных коллег

10.05.2021, 20:14, Новости дня
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров умеет мастерски переигрывать своих «глупых коллег» из стран Запада, сообщил американский аналитик Том Роган в статье для Washington Examiner.

«Он мастерски их переигрывает – к примеру, [главу дипломатии ЕС] Жозепа Борреля, слишком доверчивого [спецпредставителя президента США по вопросам климата] Джона Керри или чересчур самоуверенную Хиллари Клинтон», – передает его слова РИА «Новости».

По словам Рогана, западные оппоненты, в частности, могут проигрывать из-за последовательной риторики Лаврова.  При этом журналист отдельно выделил экс-госсекретаря США Майка Помпео, который, по его мнению, способен «играть в свою игру».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что Лавров, назвавший «тупой» линию Вашингтона в отношении Москвы, меток в своих формулировках, непредсказуемость и агрессивность политики США в отношении РФ делает возможным применение любого лексикона.



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