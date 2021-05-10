 

Белый дом назвал подозреваемых в атаке на трубопроводную компанию в США

10.05.2021, 20:14, Новости дня
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По мнению Вашингтона, кибератаку на трубопроводную компанию Colonial Pipeline совершила не какая-то конкретная страна, а уголовные элементы в лице группы хакеров, именующей себя DarkSide, сообщила заместитель помощника президента США по национальной безопасности Энн Нюбергер.

«В настоящее время мы считаем, что DarkSide – это уголовное действующее лицо. Но наше разведывательное сообщество, разумеется, изучает этот вопрос [дополнительно]», – передает ее слова ТАСС.

Напомним, в Colonial Pipeline, которая обеспечивает 45% общего объема поставок топлива в восточные штаты, подтвердила, что ее атаковали с применением вируса-вымогателя. Компании пришлось временно приостановить работу.

После кибератаки на крупнейшую трубопроводную компанию США Colonial Pipeline власти США объявили режим региональной чрезвычайной ситуации. В атаке подозревают группировку хакеров DarkSide якобы из России. При этом Bloomberg отмечает, что DarkSide, организованная летом 2020 года, может быть связана как с Россией, так и со странами Восточной Европы.



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