Джонсон объявил об ослаблении коронавирусных ограничений в Британии

Власти Британии приняли решение с 17 мая значительно ослабить ограничения в связи с коронавирусом. Британцам разрешат ходить в гости, путешествовать по стране, будут открыты театры и музеи, кафе и рестораны смогут принимать посетителей в помещениях, сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон.

«Успешная программа вакцинации позволила нам выполнить ранее намеченный график и пойти на этот шаг. С понедельника на следующей неделе, с 17 мая, в Англии начинает действовать третья степень коронавирусных ограничений вместо четвертой, и, следовательно, сфера гостеприимства (гостиницы, рестораны, туристические объекты) сможет принимать клиентов внутри помещений. Также действующее «правило шести» теперь распространяется на походы в гости и встречи в помещениях», – передает его слова ТАСС.

Джонсон поблагодарил жителей страны за соблюдение предписанных правил. Он отметил, что темпы заболеваемости в стране снижаются, в том числе благодаря вакцинации. «Ваши усилия видны, и это сыграло роль. Все данные показывают, что мы можем сделать этот шаг (ослабить ограничения)», – отметил глава правительства.

Премьер отметил, что в стране вакцинировано более двух третей населения страны и одна треть жителей получила вторые дозы прививки.

Карантинные ограничения были введены в Британии с конца марта 2020 года, их ослабляли летом 2020 года и осенью. Всего в стране было введено три локдауна. Правительство обещает снять все ограничения после 21 июня, однако вопрос о полном открытии границ и международных поездках все еще открыт.

Ранее Британия определила 12 стран и территорий, по возвращении из которых с 17 мая не потребуется уходить на самоизоляцию.