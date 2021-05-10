«Результат хороший»

Путин — о результате теста на антитела после вакцинации от COVID-19.

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что после вакцинации от коронавируса коэффициент позитивности (результат теста на антитела от COVID-19) составил 15. Его слова приводит радио «Маяк».

«Как врачи сказали — это результат хороший», — отметил Путин.

Он также призвал россиян при первых симптомах COVID-19 обращаться ко врачам и не пренебрегать рекомендациями специалистов: «Нужно соблюдать масочный режим, нужно соблюдать другие требования специалистов. Только в этом случае нас ждет успех. Ну а в том, что он будет, я не сомневаюсь».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 23 марта сообщил, что Путин сделал прививку от коронавируса. Какой именно препарат получил российский лидер, не уточняется. При этом источники издания «Проект» обратили внимание, что Путин якобы не планирует менять режим работы — работающие с ним люди должны соблюдать карантин, а большинство мероприятий президент проводит по видеосвязи.

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