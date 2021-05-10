Мнение: Заявка России на Арктику, сырозамещение и спутникозамещение

1. Несколько лет назад Россия заявила свои права на бóльшую часть дна Ледовитого океана вплоть до Северного полюса, в пределах бывшего советского сектора Арктики. Эта новость наделала много шуму на Западе, однако в ООН предварительно согласились с обоснованностью наших претензий. В марте этого года Россия пошла ещё дальше, заявив права на значительный участок океанского дна по ту сторону полюса, в западном полушарии:

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/rossiia-mojet-poluchit-novye-vladeniia-v-arktike-razmerom-s-dve-germanii-6081902974b5ae3b0b063400

В 2015 году Россия подавала подобную заявку, а в 2019 году подкомиссия ООН её одобрила, т.к. эти территории геологически принадлежат России. А это немалый участок, площадью в 1,2 миллиона кв. км.

В марте 2021 года Россия подала уточненную заявку, по которой к тем 1,2 млн кв. км. должна добавиться еще немалая территория (отмечена синим цветом).

Однако, заявка на дополнительное расширение континентального шельфа России пересекается с аналогичными заявками Дании и Канады. Если все скажется в пользу России, то к российскому шельфу добавится еще два участка общей площадью в 700 тысяч кв. км. А это примерно две Германии.

Если в ООН одобрят данную заявку, Россия может расширить свои арктические владения аж до границ экономической зоны Канады. После этого наша страна получит право на разработку месторождений природных ресурсов в будущем. Сюда также добавятся права и на возможность контролировать морские пути в этом регионе.

Российское владение Северным Ледовитым океаном, разумеется, справедливо – хотя бы потому, что у Дании, Канады, Норвегии и США попросту нет технологий для ведения экономической деятельности в столь высоких широтах. У них нету ни ледоколов, ни ПАЭС, ни глубоководных аппаратов, способных поставить флаг на дно у Северного полюса.

К тому же запасы углеводородов в Арктике попросту не нужны европейцам, которые официально пошли по пути позеленения своей энергетики. Дания – мировой лидер по ветрякам. Норвегия, Канада, а теперь и байденовские США следуют по зелёному курсу. Делать в Арктике этим странам совершенно нечего.

2. Импортозамещение работает. Европейцы стонут, тоскуют по кошелькам россиян, но сделать ничего не могут. Цитирую (с кусочком российского сыра в руке):

https://t.me/sirotaoleg/3005

Хитрые итальянцы требуют, чтобы с пармезана сняли санкции. Меня особенно позабавил хитрый ход с технической ошибкой, мол, этот сыр – безлактозный, а потому не должен входить в контрсанкционный список.

Объясняю для несведущих – любой сыр, пролежавший в погребе больше 6 недель, практически не содержит лактозы, и его можно есть большинству людей с непереносимостью лактозы. Так что тут итальянский посол Паскуале Терраччано, который об этом заявил, просто хитрит. Они понимают, что навсегда теряют российский рынок и пытаются хоть как-то на него вернуться.

Несмотря на хайп в интернете, Россия успешно реализует программу импортозамещения. Производство молока за 6 лет контрсанкций выросло почти на 25 процентов. Это рекорд, которого даже у Советского Союза не было.

Импортозамещение по сырам также идет очень успешно. Оно, в целом, совершенно удалось уже по фермерским сырам (тут вообще бум проектов), по моцарелле и буратте, по сырам с плесенью, сейчас уже подходит к полному замещению по полутвёрдым сырам.

Для понимания – одна только моя родная Московская область, которая по итогам первых месяцев этого года вышла на первое место в России по производству сыра, запустила больше 200 сыроварен. С нуля! При этом мы, сыровары Подмосковья, не то, что занимаемся развитием, а ещё и активно смотрим на экспортные рынки.

У нас пока остается не взятой самая непростая ниша – с пармезаном. Она реально сложная и долгая – нужно строить сначала фермы под особый рацион для коровок, потом запускать гигантские дорогостоящие погреба, а потом закладывать сыр на несколько лет. Здесь есть и еще одна проблема — технология производства пармезана долго отлаживается: сварил сыр, заложил в погреб, а через пару лет узнаешь, где ошибся. И начинаешь заново. У нас этот процесс идёт – первый пармезан был вкусный, но мясистый, похожий на швейцарский сбринц, и мы его поправили. Отлаживаем.

Это действительно самое сложное и дорогое, что есть в переработке молока, да и вообще один из самых сложных процессов в сельском хозяйстве – это его венец. Это, примерно, как авиастроение и автомобилестроение в промышленности.

Нам нужно еще лет 5-7, чтобы окончательно решить вопрос с пармезаном. Разрешение на ввоз импортного пармезана просто остановит инвестиции и сделает бессмысленными колоссальные вложения необходимые для этого. А вот после этого срока мы не только будем его производить, а ещё и активно экспортировать начнём. Нам просто нужно время. Не могут девять женщин за месяц родить одного ребенка, примерно так же и мы с пармезаном.

3. Коллега genby пишет, что из всех ныне обращающихся на орбите российских спутников ни один не достался нам в наследство от СССР. Практически все были запущены в космос при Путине и Медведеве, кроме одного экспериментального спутника, который был сделан калужскими радиолюбителями в 1994 году:

https://genby.livejournal.com/920809.html

Хорошо, что у России есть современная спутниковая группировка. Но, возможно, исходные данные, взятые из базы с американского сайта, неполны? Где-то ещё вращаются секретные высокотехнологичные советские спутники?