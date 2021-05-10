Радом с Нептуном обнаружена ранее неизвестная экзопланета

Ранее неизвестная экзопланета в некоторые моменты приближается к Нептуну. А вообще-то она входит в систему карликовой звезды, которая находится примерно в 186 световых годах от Земли.

Как поясняют астрономы, интерес представляют как сама экзопланета, так и ее звезда, которая в радиусе в два с половиной раза меньше нашего Солнца. Речь идет о TOI-269, уточняют ученые.

За последнее время внимание на данной звезде сосредоточено наблюдателями за космосом, использующими телескоп TESS. Это и позволило открыть новую экзопланету. Условия на ней приближаются к Земным, хотя маловероятно, что там развиваются живые организмы. Впрочем, и такую возможность ученые также не исключают.