 

Компания Apple разрабатывает свою игровую консоль

10.05.2021, 20:04, Новости дня
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У портативной игровой консоли Nintendo Switch вскоре должен появиться еще один достойный конкурент. Как стало известно, компания Apple также разрабатывает такое устройство.

Сосредоточить усилия на рынке игровых видеоприставок «яблочников» заставил дефицит последнего поколения консолей, который был выпущен на мировой рынок в конце прошлого года.

По мнению маркетологов, эти устройства весьма востребованы сейчас среди геймеров. Так что стоит попробовать. На сегодня известно, что Apple создает свою консоль на принципиально новом чипсете. Если при этом будет предоставлено и принципиально новое качество игры, стоит ожидать серьезного передела рынка игровых устройств, считают эксперты.



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