 

Мнение: Филантропы – не то, чем кажутся

10.05.2021, 20:02, Разное
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Джеффри, филантроп и любитель девочек

Презанятнейшие вещи всплывают про развод Билла Гейтса с женой Мелиндой. Оказывается, там дело вовсе не в какой-то “китайской помощнице”, а все намного веселее. Сообщают, что жена Мелинда что-то заподозрила и задумалась о разводе еще в 2019 году, узнав о контактах Гейтса… с кем бы вы думали? С Джеффри Эпштейном!

Да-да, с тем самым Эпштейном, который всё пытался покончить жизнь самоубийством в “самой охраняемой” американской тюрьме, и после нескольких неудач ему НАКОНЕЦ удалось. С тем самым Эпштейном, которого обвиняли в создании конспиративной сети по оказанию педофильских услуг “вип-класса” для интересующихся миллиардеров (но дело так и не было дорасследовано в связи со смертью главного фигуранта).

То есть с Мелиндой можно согласиться: контакты мужа-миллиардера со стариной Джеффри – это реальный повод задуматься и даже, может быть, взгрустнуть. У стареющих миллиардеров при старой кошелке-жене столько поводов захотеть СТРАННОГО…

Меня особенно умилила первая строка в Википедии с аттестацией Эпштейна: “американский финансист, филантроп и зарегистрированный[en] сексуальный преступник”. Словом – противоречивая натура. Неужели точно такую же аттестацию можно применить и к самому создателю Microsoft и операционной среды Ms-DOS?!


Билл Гейтс

От Гейтса через Эпштейна тянется ниточка и к другому Биллу – Клинтону. Интересно у них там всё в Америке. Любителям психологии от великолепной Вероники Степановой удивляться, впрочем, не придется. Взгляните на Гейтса – типичный ведь анальник! Просто образцовый.

Нас, простых обывателей, в связи со всем происходящим цирком может интересовать только одно – что теперь будет с ВОЗ, Всемирной организацией здравоохранения, чьим основным спонсором и является благотворительный фонд Билла и Мелинды Гейтс?

Что-то подсказывает, что и с фондом, и с ВОЗ все будет хорошо. Девочки девочками, но ставки высоки как никогда.

Источник: Размышления вольного социолога



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