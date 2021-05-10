Пенсионеров, участвующих в программе реновации, переселят за 101-й километр

Мэр Москвы Сергей Собянин на внеочередном собрании, посвящённом программе реновации, предложил переселить пенсионеров, участвующих в программе, за 101 километр.

– Все мы знаем, что пожилые люди тянутся к земле и хотят быть ближе к природе. Для них жизнь в огромном городе с плохой экологией становится испытанием, которое они не заслужили. По предварительному анализу населенные пункты за 101 километром являются оптимальными с точки зрения: экологии, инфраструктуры и транспортной доступности. Там мы сможем обеспечить достойное жилье по стоимости московской квартиры, даже немного сэкономим. Поручаю подготовить список сельских населенных пунктов, которые будут участвовать в программе. Понятно, что в населенных пунктах подобного типа может не хватать соответствующей инфраструктуры, но мы ее построим. Не сразу, но построим, – отметил он.

Также Собянин напомнил, что граждане пожилого возраста находятся в зоне риска во время пандемии и подобные населенные пункты станут для них здоровой альтернативной мегаполису.

—