 

Пенсионеров, участвующих в программе реновации, переселят за 101-й километр

10.05.2021, 20:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Мэр Москвы Сергей Собянин на внеочередном собрании, посвящённом программе реновации, предложил переселить пенсионеров, участвующих в программе, за 101 километр.

– Все мы знаем, что пожилые люди тянутся к земле и хотят быть ближе к природе. Для них жизнь в огромном городе с плохой экологией становится испытанием, которое они не заслужили. По предварительному анализу населенные пункты за 101 километром являются оптимальными с точки зрения: экологии, инфраструктуры и транспортной доступности. Там мы сможем обеспечить достойное жилье по стоимости московской квартиры, даже немного сэкономим. Поручаю подготовить список сельских населенных пунктов, которые будут участвовать в программе. Понятно, что в населенных пунктах подобного типа может не хватать соответствующей инфраструктуры, но мы ее построим. Не сразу, но построим, – отметил он.

Также Собянин напомнил, что граждане пожилого возраста находятся в зоне риска во время пандемии и подобные населенные пункты станут для них здоровой альтернативной мегаполису.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.11 / В России ускорилась убыль населения

31.03 / Путин, Макрон и Меркель обсудили ухудшение здоровья Навального

15.12 / В чём прокололся Алёшка? – Личное мнение о Навальном

19.11 / Прохор Шаляпин назвал «швалью» популярных российских артистов

27.08 / Лолита потребовала от RU.TV закрыть ее лицо смайликом для пенсионеров

28.04 / Подборка сообщений Deutsche Welle (Германия)

15.07 / После лечения в рехабе: Скотт Дисик и София Ричи возобновили роман

25.09 / Мнение: “Коррупция это зло, с которым нужно бороться, но ко мне это не относится”

09.07 / Актер “Гарри Поттера” Девон Мюрэй впервые станет отцом

24.12 / Алексей Панин без трусов помедитировал на берегу моря

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика