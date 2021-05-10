 

Ученые: Искусственный интеллект улучшит диагностику сложных метастатических форм рака

10.05.2021, 19:58, Разное
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Исследователи смогли разработать систему искусственного интеллекта (ИИ), которая использует гистологические слайды, чтобы определить происхождение метастазов из первичной опухоли для дифференциального диагноза рака. Работу опубликовали в издании Nature.
Специалисты сообщают, что в 1-2% случаев онкологии нельзя выяснить первичный очаг новообразования. Так как большинство противоопухолевых лекарств нацеливаются на первичную опухоль, прогноз при раке с неведомым первичным очагом плохой, от 2,7 до 16 месяцев при общей выживаемости.

Алгоритм Tumor Origin Assessment via Deep Learning (TOAD), который основали на глубоком обучении, сразу выясняет новообразование как метастатическое или первичное и прогнозирует место его возникновения. Ученые изучили модель ИИ благодаря полноэкранным изображениям гигапиксельных патологий опухолей в больше чем 22 000 эпизодов онкологии, а потом тестировали TOAD в 6500 случаях CUP.

Итоги работы показали, что новообразования с известными первичными происхождениями алгоритмом верно определялся рак в 83% случаев. Дальше исследователи тестировали модель на 317 случаях CUP, которым назначили дифференциальный диагноз и выяснили, что заключение TOAD сочеталось с выводами патологов в 61% эпизодов и в 82% случаев совпадений 3 основных выводов.

TOAD и его продуктивность сравнима с результатами, о которых рассказывали в недавних опытах, где для прогноза возникновения новообразования использовали геномные данные. Но такое тестирование не всегда можно проводить для людей в условиях ограниченных ресурсов. Ученые желают продолжать обучение модели с большим числом случаев и принимать участие в клинических испытаниях, чтобы узнать, улучшит ли она диагностику и прогноз больных.

Источник: medicalinsider-ru.turbopages.org



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