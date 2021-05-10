“Никак не сочетается”: Дмитрий Шепелев усомнился в целесообразности военного Парада Победы

Популярный телеведущий Дмитрий Шепелев разместил на своей странице в Instagram видеопубликацию, демонстрирующую один из эпизодов Парада Победы, которую сопроводил откровениями, ставящими под сомнение целесообразность демонстрации военной мощи современной России. Пост знаменитости вызвал весьма неоднозначные отзывы от подписчиков.

В кадрах видеоролика, снятого ведущим из окна, по небу пролетают самолеты военного парада, которые оставляют за собой воздушными струями цвета российского флага. За кадром сын Дмитрия Шепелева Платон, изумленный масштабностью парада в честь Дня Победы, восторженно восклицает: “Красиво очень!” . Впрочем, как выяснилось, хозяин аккаунта в момент съемки испытывал несколько отличные от наследника эмоции, о чем и рассказал в сопровождавших видео откровениях. Так, признавая величие праздника Победы, телезвезда признался, что вовсе не испытывает восхищенных чувств, считая упомянутую дату днем грусти. “Я всегда считал, что он должен быть напоминанием об ужасах войны, предостережением “больше никогда” и днем памяти человеческого мужества и памяти миллионов погибших. И вот с демонстрацией военной мощи, которая только подчеркивает готовность к войне, у меня это никак не сочетается”, – подытожил Шепелев.

Стоит отметить, что очень большая часть фолловеров ведущего высказала сильное возмущение позицией хозяина микроблога, высказав при этом полную поддержку руководству страны за давно ставший традиционным военный Парад Победы. Более того, некоторые из данной когорты подписчиков даже выразили искреннее желание немедленно отписаться за Шепелева, увидев в его словах явное отсутствие патриотизма. Впрочем, большинство поклонников телезвезды все же были настроены более миролюбиво – они дружелюбно напомнили кумиру, что днем грусти является 22 июня, а 9 мая должен отмечаться так, чтобы никто не усомнился в постоянной готовности РФ противостоять любой агрессии. За день видеопубликацию просмотрели почти 70 тысяч посетителей микроблога. Об этом пишет Teleprogramma.pro.