 

Израиль подвергся ракетному обстрелу из Газы, депутатов Кнессета эвакуировали

10.05.2021, 19:56, Новости дня
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* RED ALERT *

Sirens are sounding in Jerusalem and Beit Shemesh

— Israel Defense Forces (@IDF) May 10, 2021

Сирены, предупреждающие о ракетных обстрелах, прозвучали в Иерусалиме, где проходят празднования в честь Дня Иерусалима, Бейт-Шемеше и еще десятках населенных пунктов в центре страны, а также Ашкелоне и Сдероте на юге, уточняет Newsru.co.il. Издание отмечает, что обстрел начался в 18.02, после истечения срока ультиматума, выдвинутого ХАМАС.

Жители страны выкладывают видео со звуками сирен и ракетами в небе в соцсетях.

Rocket sirens sound at Jaffa Gate in #Jerusalem, schoolchildren seek cover against old city walls #TempleMount #JerusalemDay #JerusalemUnderAttack pic.twitter.com/bxbza0gMCh

— Lazar Berman (@Lazar_Berman) May 10, 2021

По данным ЦАХАЛ, сейчас известно об одном раненом израильтянине.

As a result of the anti-tank missile fired from Gaza, an Israeli civilian in a nearby vehicle was lightly injured and evacuated to a hospital for further medical treatment.

— Israel Defense Forces (@IDF) May 10, 2021

После обстрела полиция Иерусалима сообщила об эвакуации людей из старого города Иерусалима. Также был эвакуирован пленум израильского парламента – Кнессета, сообщает в Twitter журналистка Таль Шнайдер.

#breaking Israel Knesset plenum evicted as siren sound all over Jerusalem (credit: Tal Schneider @TimesofIsrael ) pic.twitter.com/7b5440SSWA

— ‏Tal Schneider * * * * (@talschneider) May 10, 2021

Издание Times of Israel, ведущее трансляцию сегодняшних событий в стране, пишет, что ответственность за обстрел взяло на себя военное крыло ХАМАС Izz ad‑Din al‑Qassam Brigades “в ответ на преступления и агрессию Израиля в священном городе, а также на преследование нашего народа в Шейх-Джарре и мечети Аль-Акса”.

Ранее ХАМАС выдвинул Израилю ультиматум с требованием израильским силовикам покинуть Храмовую гору до 18.00. ЦАХАЛ, в свою очередь, направил подкрепление к границе сектора Газа. Военные также объявили, что закрывают ряд дорог и территорий вокруг Газы, а также движение поездов в этом районе.

В свою очередь, палестинское агентство WAFA заявляет, что ВВС ЦАХАЛ наносят удары по целям на территории сектора. WAFA пишет о девяти погибших, в том числе трех детях. 

Официальный представитель ЦАХАЛ Хидаи Зильберман подтвердил, что ЦАХАЛ нанес авиаудары по ракетным установкам в Газе, в результате чего погибло как минимум три человека, сообщило Times of Israel. Он также предупредил, что армия Израиля будет наносить авиаудары по целям ХАМАС в течение нескольких следующих дней.

Контекст:

Сегодня в Израиле отмечают День Иерусалима. В 1967 году в этот день восточная часть города перешла под контроль Израиля после Шестидневной войны. По традиции, в этот день в израильской столице проводится “Марш с флагами”, в котором принимают участие тысячи евреев.

В этом году Дню Иерусалима предшествовали беспорядки в старом городе, в частности на Храмовой горе. 

В Палестине на протяжении предыдущих недель обвиняли израильскую полицию в попытках “помешать праздновать Рамадан”. Столкновения между палестинцами и израильской полицией обострились после решения суда о выселении нескольких палестинских семей из района Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме.

По сообщениям Армии обороны Израиля, 9 мая боевики движения ХАМАС выпустили четыре ракеты из сектора Газа в сторону юга Израиля, ЦАХАЛ ответил танковым обстрелом. Сегодня утром по Израилю были выпущены еще три ракеты.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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