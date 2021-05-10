Вакцина Pfizer/BioNTech защищает от штаммов коронавируса – заявление компании

“На сегодняшний день нет никаких доказательств того, что необходима адаптация нынешней вакцины BioNTech против COVID-19 против ключевых выявленных новых штаммов”, – говорится в заявлении компании.

В то же время в компании признали, что на тот случай, если вирус мутирует степени, когда понадобится модернизированная вакцина, BioNTech еще в марте начал испытания “переработанной версии” препарата против новых штаммов COVID-19.

Также продолжаются исследования о воздействии на организм человека трех доз вакцины (сейчас для полной вакцинации используют только две). Ученые исследуют, дает ли это больше долгосрочный иммунитет и защиту от новых вариантов вируса.

Контекст:

Вакцина BNT162b2 компаний Pfizer и BioNtech стала первой, которую одобрила Всемирная организация здравоохранения. Ее зарегистрировали и применяют в ряде стране, в частности: в Великобритании, Канаде, США, Швеции, Швейцарии, Евросоюзе и Израиле.

31 марта Pfizer и BioNTech заявили о 100% эффективности своей вакцины от COVID-19 для подростков 12–15 лет. Вскоре после этого заявления Израиль сообщил о намерении вакцинировать подростков препаратом BNT162b2. Первой вакцинацию подростков этим препаратом одобрила Канада.

Вакцина Pfizer/BioNTech зарегистрирована в Украине с 23 февраля. Первую партию из 117 тыс. доз вакцины Pfizer/BioNTech в рамках глобальной инициативы COVAX доставили в Украину 16 апреля. Прививки этим препаратом начали делать 18 апреля в домах престарелых.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В мире известно о циркуляции “британского”, “южноафриканского”, “бразильского”, “нигерийского” и “индийского” штаммов коронавируса SARS-CoV-2.

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