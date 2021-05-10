В Армении Пашиняна повторно не избрали премьером, парламент будет распущен

Депутаты провели голосование 10 мая на специальном заседании. За и против кандидатуры Пашиняна выступили по одному депутату, 76 – воздержались от голосования.

Издание отмечает, что голосование соответствует договоренности между парламентским большинством и двумя оппозиционными фракциями.

Спикер парламента Арарат Мирзоян отметил, что до избрания нового состава парламента старый продолжает действовать в обычном режиме, поэтому депутаты встретятся снова на ближайших заседаниях, сообщает Sputnik Armenia.

Конституционная процедура в Армении для внеочередных выборов требует, чтобы премьер-министр подал в отставку, а затем парламент дважды не утвердил кандидатуру нового премьера.

Теперь будет запущен процесс роспуска парламента и в стране пройдут досрочные выборы. Новоизбранный парламент изберет нового премьера.

Контекст:

Пашинян возглавляет правительство Армении с мая 2018 года. Он пришел к власти в результате массовых акций протеста.

В 2020 году в Армении обострился политический кризис после того, как оппозиция призвала Пашиняна уйти в отставку за подписание соглашения о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Согласно документу, Нагорный Карабах передал Азербайджану пять районов, а армянская армия вынуждена была покинуть регион. Отставку правительства Пашиняна поддерживал и президент страны Армен Саркисян.

18 марта 2021 года Пашинян объявил внеочередные парламентские выборы, их намерены провести 20 июня.

25 апреля Пашинян подал в отставку. 3 мая его на специальном заседании парламента в первый раз отказались назначить главой правительства.

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