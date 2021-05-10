 

В Армении Пашиняна повторно не избрали премьером, парламент будет распущен

10.05.2021, 19:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Депутаты провели голосование 10 мая на специальном заседании. За и против кандидатуры Пашиняна выступили по одному депутату, 76 – воздержались от голосования.

Издание отмечает, что голосование соответствует договоренности между парламентским большинством и двумя оппозиционными фракциями.

Спикер парламента Арарат Мирзоян отметил, что до избрания нового состава парламента старый продолжает действовать в обычном режиме, поэтому депутаты встретятся снова на ближайших заседаниях, сообщает Sputnik Armenia.

Конституционная процедура в Армении для внеочередных выборов требует, чтобы премьер-министр подал в отставку, а затем парламент дважды не утвердил кандидатуру нового премьера.

Теперь будет запущен процесс роспуска парламента и в стране пройдут досрочные выборы. Новоизбранный парламент изберет нового премьера.

Контекст:

Пашинян возглавляет правительство Армении с мая 2018 года. Он пришел к власти в результате массовых акций протеста.

В 2020 году в Армении обострился политический кризис после того, как оппозиция призвала Пашиняна уйти в отставку за подписание соглашения о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Согласно документу, Нагорный Карабах передал Азербайджану пять районов, а армянская армия вынуждена была покинуть регион. Отставку правительства Пашиняна поддерживал и президент страны Армен Саркисян.

18 марта 2021 года Пашинян объявил внеочередные парламентские выборы, их намерены провести 20 июня.

25 апреля Пашинян подал в отставку. 3 мая его на специальном заседании парламента в первый раз отказались назначить главой правительства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.12 / В Великобритании начали тестировать препарат, который должен “мгновенно” формировать иммунитет к COVID-19

27.08 / Эстония ввела санкции против белорусских чиновников

03.04 / На ферме в штате Вашингтон упал фрагмент ракеты SpaceX

07.09 / Полякова: Политики пусть сидят в кабинетах и морды не высовывают

17.12 / Легкий танк «Спрут-СДМ1» прошел испытания на море и в субтропиках

09.08 / Пентагон подчеркнул переброску войск США в Европе ближе к границам России

22.02 / 21 февраля на Донбассе боевики один раз нарушили перемирие – штаб ООС

23.01 / Роспотребнадзор призвал не посещать массовые акции в Москве из-за риска COVID-19

15.12 / Хиллари Клинтон считает, кто коллегию выборщиков нужно распустить

16.10 / Армения заявила о тяжелых боях на линии соприкосновения в Карабахе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика