Как выгодно погасить кредит: советует эксперт

Руководитель Центра финансовой грамотности НИФИ уверена — выплачивать займы в первой половине срока займа гораздо лучше, чем в конце. Анна Харнас объясняет рациональность досрочного погашения кредита тем, что это экономит средства плательщика: происходит перерасчет процентов и, как следствие, переплачивать деньги приходится меньше.

В начале кредитного периода заемщик платит преимущественно проценты банку. После этого их сумма сокращается, а основной долг растет. Поэтому, по словам эксперта, гасить займ лучше досрочно, иначе сэкономить не получится — в конце платежного периода заемщик отдает уже основной долг.

Анна Харнас отмечает, что гасить долг заранее выгоднее в установленный день кредитного платежа. При этом нужно помнить о резервных средствах, которые необходимы плательщику на случай непредвиденных обстоятельств. Если должник сразу лишится всех накопленных денег, то рискует снова взять займ с худшими условиями. При досрочном погашении кредита специалист советует оставлять себе сумму 3-6 ежемесячных доходов.

Если у заемщика не хватает денег для того, чтобы выплатить средства заранее, эксперт советует способ частичного досрочного погашения кредита. По такой схеме должник выделяет сумму, которая выше той, что обозначена в договоре, и обращается в банк за перерасчетом. Вследствие этого уменьшатся либо срок займа, либо сумма платежа.