Володин призвал выработать общие правила поведения для ведущих держав

Эти договоренности пытаются подвергнуть ревизии в угоду политическим интересам тех, кто претендует на мировое господство, отметил Володин. “Это несет серьезные угрозы миру и стабильности», — написал председатель Госдумы в своем телеграм-канале.

Он призвал сделать все, чтобы не допустить отхода от основополагающих принципов ООН, коррозии стратегических договоренностей и ослабления эффективных международных структур – ООН и его Совета безопасности. Спикер напомнил о предложении президента Владимира Путина обсудить вопрос функционирования этих структур на саммите России, США, Китая, Великобритании и Франции.

По словам Володина, ведущим странам следует подтвердить верность заложенным в Уставе ООН принципам и действовать строго в соответствии с ними.

“Ответственность ведущих стран мира состоит в том, чтобы не допустить нагнетания напряженности”, – подчеркнул председатель ГД.

Если ответственные за судьбу мира государства не выработают единые стандарты поведения, то доверие к международным организациям будет разрушено, предупредил спикер.

“Депутаты, представляющие интересы граждан, должны сесть с коллегами из разных стран за общий стол и, понимая свою ответственность, сделать всё для снижения напряжённости и поддержания мира на планете”, – уверен он.

До сих пор ПАСЕ и ОБСЕ этого не сделали, констатировал Володин. Что касается Европарламента, то он погряз в обсуждении и принятии ангажированных политических решений, отметил спикер Госдумы.