Мнение: Как снимают фильм “Литвяк”

Как снимают фильм "Литвяк"

И еще об авиации.

Читатель из Москвы помог разобраться с природой "девочики-дизайнера" из Владимира https://colonelcassad.livejournal.com/6759428.html, где советский летчик-герой Крайнов на плакате был изображен с немецким "Хейнкель-111".

Как оказалось, я был на верном пути, упомянув Девятаева. На самом деле это действительно "Хенйкель-111" с плаката Девятаева. Оригинальный плакат с Девятаевым был вывешен в Москве и там "Хейнкель" смотрелся уместно.

Но дизайнер из Владимира просто взял оригинальный плакат и заменил Девятаева на Крайнова методом копипаста.

И "Хейнкель" стал иметь совсем иной смысл, так как Крайнов конечно же на "Хейнкеле" не летал.

"Ложечки нашлись, но осадок остался".

Плюс для страждущих обзоров по фильму "Девятаев"

Таганай и Сурен (там кстати и меня поминают)

Военный историк Баир Иринчеев

Пучков (у него вообще на час). Я как-то пропустил, там после премьеры к Пучкову приходил рекламировать фильм Бекмамбетов, за что Пучкову прилетело от зрителей, после чего собственно и появился этот разбор.

Рейтинг "Девятаева на "Кинопоиске" уверенно едет вниз, как и на IMDB, упав уже c 7 с копейками до 6,4 (на IMDB 5,5). Для сравнения, выдержавшая испытание временем "Бресткая крепость" имет уверенные 8 из 10 (на IMDB 7,5), являясь лучшим отечественным фильмом о Великой Отечественной Войне снятых после 1991 года (на пятки наступает "В августе 44-го"). Оценки в районе 8 и выше, это уже уровень советских военных фильмов "выше среднего", например, того же "Освобождения". Далее идут титаны, вроде "Они сражались за Родину" (8,4), "А зори здесь тихие" (8,5), "Офицеры" (8,5) "В бой идут одни старики" (8,7). Как нибудь тему с этими оценками копну поглубже.

В целом, уже сейчас очевидно, что вехой в отечественном военном кино "Девятаев" явно не станет и скорее всего не отобьется в прокате.

PS. На праздники посмотрел в хорошем качестве "Подольские курсанты". Несмотря на различные недостатки, фильм на удивление не вызвал какого-то особого раздражения. И вроде бы актеры местами переигрывают, и с клиповой нарезкой экш-сцен порой перебор, да и сами бои местами на балаган походят, но вот как-то даже не злит все это. Такой себе средний фильм о войне, с несколькими неплохими сценами и ощущением, что при дополнительном финансировании и более тщательном подходе к постановке боев, могли сделать еще лучше – у фильма явно был потенциал на большее.. И у "Подольских курсантов", кстати, 7,2 на "Кинопоиске".

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