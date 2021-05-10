 

Парламент Армении распущен силой закона

10.05.2021, 19:20, Новости дня
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В ходе специального заседания в понедельник парламент Армении во второй раз не избрал нового премьер-министра и распущен силой закона, сообщил председатель Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян.

«За проголосовал один депутат, один высказался против, 76 воздержались. Решение не принято. Это означает, что, согласно Конституции Армении, парламент страны силой закона распускается, затем будут назначены новые выборы», – передает его слова ТАСС.

3 мая армянский парламент также не избрал исполняющего обязанности главы правительства Никола Пашиняна премьер-министром страны. Правящая фракция парламента «Мой шаг» выдвинула кандидатуру Пашиняна на пост премьера для начала процедуры роспуска парламента и проведения внеочередных выборов.

В апреле Пашинян заявил, что подает в отставку для проведения в стране досрочных парламентских выборов, которые планируются 20 июня. При этом в предвыборный период Пашинян продолжит исполнять обязанности главы правительства. Армянская оппозиция потребовала полностью отстранить Пашиняна от власти.

Согласно армянскому законодательству, внеочередные выборы в Национальное собрание проводятся не ранее, чем через 30 дней, и не позднее, чем через 45 дней после роспуска парламента. Механизм роспуска может быть формально запущен после отставки. Парламент будет распущен, если в течение двух недель депутаты дважды не изберут премьера. Пашинян заявлял, что для этого правящая фракция дважды выдвинет его кандидатуру и оба раза не поддержит ее. 



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